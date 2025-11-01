Введите ваш ник на сайте
«Торпедо-БелАЗ» – «Минск»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.87

01 ноября 2025 11:31
Торпедо-БелАЗ - Минск
02 нояб. 2025, воскресенье 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 27 тур
1.87
Обе забьют
На стадионе «Торпедо» в Жодино состоится матч двух команд из верхней части таблицы. «Торпедо-БелАЗ» ведeт борьбу за место в еврокубковой зоне, тогда как «Минск» преследует соперников и стремится закрепиться в первой семeрке. Матч обещает быть равным и насыщенным: обе команды регулярно забивают и не отличаются надeжностью в обороне.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинцы занимают пятое место с 44 очками. После серии результативных матчей команда потеряла немного темп, уступив в двух последних турах – «БАТЭ» (0:1) и «Гомелю» (0:1). Тем не менее, по ходу сезона «Торпедо-БелАЗ» остаeтся одной из самых ярких команд по атакующим действиям. В пяти последних матчах забито восемь голов, но проблемы в обороне сохраняются – семь пропущенных мячей за тот же период. Лидером нападения является Павел Седько, на счету которого десять голов. Хозяева активно используют стандарты и быстрые переходы, но в концовках матчей часто теряют концентрацию.

«Минск»

Столичный клуб находится на седьмой строчке с 42 очками. «Минск» показывает стабильную атакующую игру – команда забивает уже восемь туров подряд, что отражает уверенность впереди. Александр Макась ведeт список бомбардиров (8 голов), а сам коллектив действует гибко – может как контролировать мяч, так и играть вторым номером. За последние пять матчей «Минск» забил восемь мячей и пропустил семь. Проблема – неустойчивая игра на выезде: команда часто пропускает первой и вынуждена отыгрываться. Тем не менее, в атаке гости выглядят уверенно и способны воспользоваться ошибками соперника.

Факты о командах

«Торпедо-БелАЗ»

  • 5-е место, 44 очка
  • Пропускает в 6 последних матчах подряд
  • Средняя результативность: 1.6 гола за игру
  • 8 голов в 5 последних матчах

«Минск»

  • 7-е место, 42 очка
  • Забивает 8 матчей подряд
  • Средняя результативность: 1.6 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.4 гола за матч

Личные встречи
50% (18)
36% (13)
14% (5)
49
Забитых мячей
28
1.36
В среднем за матч
0.78
5:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Минск
1 : 5
14.06.2025
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 2
20.09.2024
Минск
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Минск
1 : 2
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
25.11.2023
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Минск
1 : 0
01.07.2023
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
19.08.2022
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Минск
1 : 0
09.04.2022
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Минск
0 : 2
11.09.2021
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
01.05.2021
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
23.08.2020
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
2 : 5
02.05.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Минск
2 : 0
17.08.2019
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
13.04.2019
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Минск
0 : 0
24.08.2018
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
21.04.2018
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
23.10.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Минск
0 : 0
04.06.2017
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
25.09.2016
Минск
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Минск
0 : 0
16.05.2016
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Минск
0 : 2
17.10.2015
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
17.06.2015
Минск
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
09.08.2014
Минск
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Минск
0 : 2
26.05.2014
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
15.06.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
0 : 0
30.03.2013
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
07.10.2012
Минск
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
27.06.2012
Минск
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Минск
1 : 2
14.04.2012
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Минск
0 : 0
01.10.2011
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 2
26.06.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Минск
0 : 1
15.04.2011
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
16.10.2010
Минск
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 4
23.06.2010
Минск
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Минск
2 : 1
24.04.2010
Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии, 22 тур
Минск
0 : 4
04.10.2009
Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии, 9 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
23.05.2009
Минск
Показать все

Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Минск»

Обе команды демонстрируют схожую динамику – надeжностью в обороне не отличаются, зато стабильно создают моменты. «Торпедо-БелАЗ» будет мотивирован прервать серию неудач, но «Минск» способен навязать борьбу за счeт скорости и плотной игры в центре поля. Игра обещает быть результативной, ведь обе стороны располагают нападающими в хорошей форме. При этом хозяева выглядят немного предпочтительнее благодаря поддержке своих трибун и большему опыту в матчах с высоким напряжением.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.87
  • Победа «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 2.05

1.87
Обе забьют
Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Минск Торпедо-БелАЗ
