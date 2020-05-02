Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Торпедо-БелАЗ
Минск - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 02 мая 2020
Минск
02.05.2020, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
2 : 5
Завершен
Торпедо-БелАЗ
40'
В. Хващинский
89'
O. Rolovic
8'
К. Премудров
31'
В. Горбачик
37'
В. Горбачик
45+1'
В. Горбачик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минск - Торпедо-БелАЗ
ГОЛ! 2:4!
O. Rolovic
Пас отдал
В. Хващинский
89'
Замена
К. Зинович
️️️️
Я. Яроцкий
79'
70'
Замена
V. Zhurnevich
️️️️
В. Горбачик
Замена
И. Алексиевич
️️️️
Р. Грибовский
68'
Замена
O. Rolovic
️️️️
Д. Прищепа
58'
55'
Замена
Н. Николаевич
️️️️
К. Премудров
49'
Желтая карточка
К. Премудров
45'
+1
ГОЛ! 1:4!
В. Горбачик
Пас отдал
Д. Антилевский
Желтая карточка
Р. Грибовский
41'
ГОЛ! 1:3!
В. Хващинский
Пас отдал
Я. Яроцкий
40'
Желтая карточка
Д. Прищепа
38'
37'
ГОЛ! 0:3!
В. Горбачик
31'
ГОЛ! 0:2!
В. Горбачик
Пас отдал
Г. Рамос
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Премудров
Пас отдал
Г. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
15
Олег Евдокимов
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Торпедо-БелАЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
26
Максим Бордачев
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
19
Виталий Устинов
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
22
Габриэль Рамос
ЦП
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Минск
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
19
Кирилл Зинович
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
0
O. Rolovic
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
13
Никита Николаевич
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
11
Денис Левицкий
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
3-2-1-1-4
3
Чаговец
35
Прищепа
25
Остроух
13
Залеский
2
Рыжук
15
Евдокимов
23
Яроцкий
9
Грибовский
8
Шрамченко
10
Хващинский
0
2-1-5-3
88
Яшин
26
Бордачев
8
Капленко
19
Устинов
35
Хачатурян
6
Премудров
22
Рамос
18
Степанов
33
Горбачик
1
Бушма
90
Антилевский
23
Яроцкий
19
Зинович
19
Зинович
23
Яроцкий
9
Грибовский
13
Алексиевич
13
Алексиевич
9
Грибовский
35
Прищепа
0
0
35
Прищепа
6
Премудров
13
Николаевич
13
Николаевич
6
Премудров
33
Горбачик
99
99
33
Горбачик
Остались в запасе
Минск
Торпедо-БелАЗ
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
28
Дмитрий Юсов
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
11
Денис Левицкий
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Остались в запасе
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
Остались в запасе
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
28
Дмитрий Юсов
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
11
Денис Левицкий
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча Минск - Торпедо-БелАЗ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
Новости команд
Все
Минск
Торпедо-БелАЗ
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«МЛ Витебск» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Торпедо-БелАЗ» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+