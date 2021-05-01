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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Минск
Торпедо-БелАЗ - Минск: обзор матча 01 мая 2021
Торпедо-БелАЗ
01.05.2021, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Минск
12'
M. Monteiro
57'
К. Кириленко
54'
С. Одеойибо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо-БелАЗ - Минск
90'
+3
Желтая карточка
S. Kontsevoj
90'
Замена
M. Lutskiy
️️️️
А. Шрамченко
Замена
M. Afanasjev
️️️️
M. Monteiro
83'
79'
Красная карточка
С. Сазончик
Желтая карточка
А. Хачатурян
78'
72'
Замена
С. Муниру
️️️️
К. Зинович
Замена
А. Макаров
️️️️
К. Премудров
70'
Замена
А. Антилевский
️️️️
К. Кириленко
68'
66'
Замена
Ю. Остроух
️️️️
Г. Якушевич
Замена
И. Кухарчик
️️️️
М. Бордачев
63'
Желтая карточка
Д. Яшин
59'
ГОЛ! 2:1!
К. Кириленко
57'
54'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Одеойибо
51'
Замена
M. López
️️️️
M. López
50'
Желтая карточка
Е. Богомольский
Замена
F. Oya
️️️️
Н. Николаевич
46'
Желтая карточка
С. Одеойибо
45'
ГОЛ! 1:0!
M. Monteiro
Пас отдал
Н. Николаевич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
6
Кирилл Премудров
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
19
Виталий Устинов
ЦП
29
Matheus Monteiro
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Минск
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
ЦП
10
Сергей Сазончик
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
0
I. Zenkovich
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Торпедо-БелАЗ
12
Денис Гружевский
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
11
Алексей Антилевский
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
0
M. Afanasjev
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
9
Павел Кленье
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
Минск
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
70
Салли Муниру
ЦП
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
3
F. Queiros
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
0
O. Agwata
ЦФ
21
Michael López
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
3-4-1-3
26
Бордачев
88
Яшин
3
Одеойибо
6
Премудров
35
Хачатурян
19
Устинов
13
Николаевич
88
Кириленко
1
Бушма
90
Антилевский
29
4-3-4
16
Алисейко
0
15
Касараб
78
Якушевич
19
Зинович
10
Сазончик
15
Евдокимов
19
Богомольский
8
Шрамченко
31
Пришивалко
0
13
Николаевич
0
0
13
Николаевич
26
Бордачев
8
Кухарчик
8
Кухарчик
26
Бордачев
88
Кириленко
11
Антилевский
11
Антилевский
88
Кириленко
6
Премудров
21
Макаров
21
Макаров
6
Премудров
29
0
0
29
8
Шрамченко
17
17
8
Шрамченко
21
21
78
Якушевич
25
Остроух
25
Остроух
78
Якушевич
19
Зинович
70
Муниру
70
Муниру
19
Зинович
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Минск
12
Денис Гружевский
ЛЗ
9
Павел Кленье
ЦФ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
3
F. Queiros
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
61
Семен Столбов
ПЗ
0
O. Agwata
ЦФ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
12
Денис Гружевский
ЛЗ
9
Павел Кленье
ЦФ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
3
F. Queiros
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
61
Семен Столбов
ПЗ
0
O. Agwata
ЦФ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Минск
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
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