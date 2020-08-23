Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Минск
Торпедо-БелАЗ - Минск: обзор матча 23 августа 2020
Торпедо-БелАЗ
23.08.2020, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Минск
39'
Г. Рамос
47'
Р. Грибовский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо-БелАЗ - Минск
90'
+3
Желтая карточка
A. Leonov
Желтая карточка
M. Afanasjev
86'
Замена
Н. Николаевич
️️️️
К. Премудров
69'
47'
ГОЛ! 1:1!
Р. Грибовский
Пас отдал
Ю. Остроух
46'
Замена
Ю. Остроух
️️️️
А. Иванов
46'
Замена
V. Nasibulin
️️️️
С. Сазончик
ГОЛ! 1:0!
Г. Рамос
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
22
Габриэль Рамос
ЦП
7
Yuri Gabovda
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Минск
35
Дмитрий Прищепа
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
21
Oleksandr Vasilyev
ЦП
10
Сергей Сазончик
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
0
A. Leonov
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Торпедо-БелАЗ
30
Родион Сямук
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
0
M. Afanasjev
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
11
Matheus Moresche
ЦФ
Минск
25
Юрий Остроух
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
ЦП
0
V. Nasibulin
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
0
Dmitriy Klimovich
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
3-5-3
26
Бордачев
88
Яшин
16
Алисейко
35
Хачатурян
6
Премудров
20
Велозо
22
Рамос
19
Устинов
1
Козлов
90
Антилевский
7
3-2-3-3
12
Иванов
3
Чаговец
13
Залеский
35
Прищепа
2
Рыжук
21
10
Сазончик
15
Евдокимов
9
Грибовский
8
Шрамченко
0
6
Премудров
13
Николаевич
13
Николаевич
6
Премудров
0
0
12
Иванов
25
Остроух
25
Остроух
12
Иванов
10
Сазончик
0
0
10
Сазончик
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Минск
11
Matheus Moresche
ЦФ
30
Родион Сямук
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
0
M. Afanasjev
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
Главный тренер
Денис Каролик
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
11
Matheus Moresche
ЦФ
30
Родион Сямук
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
0
M. Afanasjev
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
Остались в запасе
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Минск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
Новости команд
Все
Торпедо-БелАЗ
Минск
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Торпедо-БелАЗ» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«МЛ Витебск» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+