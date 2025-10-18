19 октября на поле «Стадиона Алания» состоится встреча 14 тура Второй лиги А между «Аланией» и «Велесом». «Алания» подходит к матчу в неплохой форме: команда не проигрывает в 3 последних турах и стабильно забивает, набирая очки как дома, так и на выезде. В последних 5 играх «Алания» забила 5 голов и пропустила 4, демонстрируя надежную оборону и умеренную результативность. «Велес» занимает 4 место в таблице, но команда не может выиграть в 5 последних матчах, забивая лишь 0.8 гола в среднем за игру и пропуская 1.6 гола, что указывает на нестабильность в обороне.

«Алания»

Команда располагается на 7 месте с 14 очками после 13 матчей. Основное достоинство «Алании» – сбалансированная игра в защите и атаке. Команда пропускает лишь 0.8 гола в среднем за последние 5 матчей, при этом забивает 1.0 гола за игру. Дома «Алания» традиционно играет уверенно, что делает их фаворитом предстоящей встречи.

«Велес»

«Велес» демонстрирует слабую результативность последних игр – 0.8 гола за матч, при этом команда пропускает по 1.6 гола. Команда не может выиграть в 5 последних встречах, что говорит о проблемах с завершением атак и нестабильной обороне, особенно на выезде.

Факты о командах

«Алания»

Не проигрывает в 3 последних матчах

Средний показатель забитых голов – 1.0

Средний показатель пропущенных голов – 0.8

Домашняя форма стабильно сильная

«Велес»

Не выигрывает в 5 последних матчах

Средний показатель забитых голов – 0.8

Средний показатель пропущенных голов – 1.6

Проблемы в завершении атак и обороне в гостях

Прогноз на матч «Алания» – «Велес»

С учетом стабильной формы «Алании» дома и слабой результативности «Велеса» в гостях, ожидается победа хозяев с минимальным перевесом. Вероятна игра с низким количеством голов от гостей, в то время как «Алания» должна реализовать хотя бы один шанс.

