19 октября на поле «Стадиона Алания» состоится встреча 14 тура Второй лиги А между «Аланией» и «Велесом». «Алания» подходит к матчу в неплохой форме: команда не проигрывает в 3 последних турах и стабильно забивает, набирая очки как дома, так и на выезде. В последних 5 играх «Алания» забила 5 голов и пропустила 4, демонстрируя надежную оборону и умеренную результативность. «Велес» занимает 4 место в таблице, но команда не может выиграть в 5 последних матчах, забивая лишь 0.8 гола в среднем за игру и пропуская 1.6 гола, что указывает на нестабильность в обороне.
«Алания»
Команда располагается на 7 месте с 14 очками после 13 матчей. Основное достоинство «Алании» – сбалансированная игра в защите и атаке. Команда пропускает лишь 0.8 гола в среднем за последние 5 матчей, при этом забивает 1.0 гола за игру. Дома «Алания» традиционно играет уверенно, что делает их фаворитом предстоящей встречи.
«Велес»
«Велес» демонстрирует слабую результативность последних игр – 0.8 гола за матч, при этом команда пропускает по 1.6 гола. Команда не может выиграть в 5 последних встречах, что говорит о проблемах с завершением атак и нестабильной обороне, особенно на выезде.
Факты о командах
«Алания»
- Не проигрывает в 3 последних матчах
- Средний показатель забитых голов – 1.0
- Средний показатель пропущенных голов – 0.8
- Домашняя форма стабильно сильная
«Велес»
- Не выигрывает в 5 последних матчах
- Средний показатель забитых голов – 0.8
- Средний показатель пропущенных голов – 1.6
- Проблемы в завершении атак и обороне в гостях
Прогноз на матч «Алания» – «Велес»
С учетом стабильной формы «Алании» дома и слабой результативности «Велеса» в гостях, ожидается победа хозяев с минимальным перевесом. Вероятна игра с низким количеством голов от гостей, в то время как «Алания» должна реализовать хотя бы один шанс.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Алании» – коэффициент 2.6
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.90