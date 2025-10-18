Введите ваш ник на сайте
«Алания» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 2.6

18 октября 2025 13:41
Алания - Велес
19 окт. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Перейти в онлайн матча
19 октября на поле «Стадиона Алания» состоится встреча 14 тура Второй лиги А между «Аланией» и «Велесом». «Алания» подходит к матчу в неплохой форме: команда не проигрывает в 3 последних турах и стабильно забивает, набирая очки как дома, так и на выезде. В последних 5 играх «Алания» забила 5 голов и пропустила 4, демонстрируя надежную оборону и умеренную результативность. «Велес» занимает 4 место в таблице, но команда не может выиграть в 5 последних матчах, забивая лишь 0.8 гола в среднем за игру и пропуская 1.6 гола, что указывает на нестабильность в обороне.

«Алания»

Команда располагается на 7 месте с 14 очками после 13 матчей. Основное достоинство «Алании» – сбалансированная игра в защите и атаке. Команда пропускает лишь 0.8 гола в среднем за последние 5 матчей, при этом забивает 1.0 гола за игру. Дома «Алания» традиционно играет уверенно, что делает их фаворитом предстоящей встречи.

«Велес»

«Велес» демонстрирует слабую результативность последних игр – 0.8 гола за матч, при этом команда пропускает по 1.6 гола. Команда не может выиграть в 5 последних встречах, что говорит о проблемах с завершением атак и нестабильной обороне, особенно на выезде.

Факты о командах

«Алания»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Средний показатель забитых голов – 1.0
  • Средний показатель пропущенных голов – 0.8
  • Домашняя форма стабильно сильная

«Велес»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Средний показатель забитых голов – 0.8
  • Средний показатель пропущенных голов – 1.6
  • Проблемы в завершении атак и обороне в гостях

Личные встречи
43% (3)
43% (3)
14% (1)
8
Забитых мячей
6
1.14
В среднем за матч
0.86
2:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур
Велес
1 : 0
24.08.2025
Алания
Россия. Первая лига, 26 тур
Велес
1 : 2
08.04.2023
Алания
Россия. Первая лига, 10 тур
Алания
1 : 0
18.09.2022
Велес
Россия. ФНЛ, 25 тур
Алания
2 : 1
27.11.2021
Велес
Россия. ФНЛ, 7 тур
Велес
2 : 2
21.08.2021
Алания
Россия. ФНЛ, 41 тур
Алания
0 : 0
08.05.2021
Велес
Россия. ФНЛ, 21 тур
Велес
1 : 1
11.11.2020
Алания
Показать все

Прогноз на матч «Алания» – «Велес»

С учетом стабильной формы «Алании» дома и слабой результативности «Велеса» в гостях, ожидается победа хозяев с минимальным перевесом. Вероятна игра с низким количеством голов от гостей, в то время как «Алания» должна реализовать хотя бы один шанс.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Алании» – коэффициент 2.6
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.90

Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Велес Алания
Рекомендуем
