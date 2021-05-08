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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Велес
Алания - Велес: обзор матча 08 мая 2021
Алания
08.05.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 41 тур
0 : 0
Завершен
Велес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Велес
89'
Желтая карточка
П. Овчинников
89'
Замена
Т. Джамалутдинов
️️️️
Л. Н'Диайе
Замена
А. Хугаев
️️️️
Б. Хадарцев
85'
82'
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Кахидзе
80'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
А. Галоян
76'
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
Замена
А. Цараев
️️️️
Д. Кобесов
58'
Замена
И. Машуков
️️️️
Х. Хосонов
53'
Желтая карточка
Б. Хадарцев
51'
48'
Желтая карточка
Д. Малания
46'
Замена
К. Родионов
️️️️
С. Гаракоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
21
Артур Галоян
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Алания
12
Содик Рашид
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
20
Сослан Засеев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
26
Арсен Созанов
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
4-2-1-3
25
Солдатенко
4
Качмазов
5
Багаев
30
Шавлохов
19
Бутаев
10
Кобесов
13
Засеев
80
Хосонов
10
Хадарцев
99
Гиоргобиани
97
Магомедов
4-3-1-1-1
98
Овчинников
24
Кахидзе
3
Ботака-Иобома
20
Малания
17
Котов
5
Осипов
8
Майга
6
Фищенко
33
Гаракоев
21
Галоян
11
Н'Диайе
10
Кобесов
22
Цараев
22
Цараев
10
Кобесов
10
Хадарцев
8
Хугаев
8
Хугаев
10
Хадарцев
80
Хосонов
14
Машуков
14
Машуков
80
Хосонов
11
Н'Диайе
47
Джамалутдинов
47
Джамалутдинов
11
Н'Диайе
21
Галоян
10
Кирсанов
10
Кирсанов
21
Галоян
33
Гаракоев
22
Родионов
22
Родионов
33
Гаракоев
24
Кахидзе
4
Елисеев
4
Елисеев
24
Кахидзе
Остались в запасе
Алания
Велес
99
Руслан Суанов
ЦФ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
21
Батрадз Кокоев
ОП
7
Батраз Гурциев
ПВ
12
Содик Рашид
ЦЗ
20
Сослан Засеев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
26
Арсен Созанов
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
13
Петр Косаревский
ВР
7
Мариус Йосипой
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Остались в запасе
99
Руслан Суанов
ЦФ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
21
Батрадз Кокоев
ОП
7
Батраз Гурциев
ПВ
12
Содик Рашид
ЦЗ
20
Сослан Засеев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
26
Арсен Созанов
ЦФ
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ВР
7
Мариус Йосипой
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Статистика матча Алания - Велес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
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Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Вячеслав Бочков (Сочи)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Александр Гвардис (Калининград)
Стадион:
Спартак
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