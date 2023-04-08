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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Алания
Велес - Алания: обзор матча 08 апреля 2023
Велес
08.04.2023, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Алания
48'
Г. Саркисян
7'
М. Петров
86'
Б. Гурциев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Алания
87'
Желтая карточка
А. Корян
86'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Гурциев
Желтая карточка
А. Безчаснюк
85'
80'
Замена
А. Корян
️️️️
Х. Норчаев
80'
Замена
А. Цараев
️️️️
А. Хабалов
Желтая карточка
П. Косаревский
73'
64'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
А. Чочиев
Замена
О. Смирнов
️️️️
Е. Песиков
57'
57'
Замена
А. Галоян
️️️️
А. Засеев
Желтая карточка
А. Бацуев
54'
ГОЛ! 1:1!
Г. Саркисян
48'
Замена
Г. Саркисян
️️️️
Д. Дибиргаджиев
46'
Замена
А. Бацуев
️️️️
К. Кертанов
46'
Замена
И. Логуа
️️️️
Л. Герчиков
46'
45'
+3
Желтая карточка
А. Багаев
Вторая желтая
Е. Макеев
36'
Желтая карточка
Е. Макеев
30'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
11
Алан Чочиев
АП
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
17
Иван Котельников
ЦП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
77
Олег Смирнов
ПВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
21
Артур Галоян
АП
22
Алан Цараев
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
4-1-1-3-1
13
Косаревский
13
Почивалин
40
Безчаснюк
19
Бокоев
34
Макеев
17
Абдуллахи
18
Кабахидзе
9
Песиков
18
Кертанов
68
Герчиков
9
Дибиргаджиев
3-1-2-3-1
25
Солдатенко
5
Багаев
15
Кочиев
4
Качмазов
13
Засеев
80
Хосонов
73
Петров
99
Гиоргобиани
11
Чочиев
15
Хабалов
18
Норчаев
68
Герчиков
7
Логуа
7
Логуа
68
Герчиков
18
Кертанов
95
Бацуев
95
Бацуев
18
Кертанов
9
Песиков
77
Смирнов
77
Смирнов
9
Песиков
9
Дибиргаджиев
99
Саркисян
99
Саркисян
9
Дибиргаджиев
15
Хабалов
22
Цараев
22
Цараев
15
Хабалов
13
Засеев
21
Галоян
21
Галоян
13
Засеев
18
Норчаев
77
Корян
77
Корян
18
Норчаев
11
Чочиев
7
Гурциев
7
Гурциев
11
Чочиев
Остались в запасе
Велес
Алания
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
17
Иван Котельников
ЦП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
97
Алексей Самылин
ЛВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
23
Георгий Натабашвили
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
87
Андрей Мазурин
ЛВ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
17
Иван Котельников
ЦП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
97
Алексей Самылин
ЛВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
87
Андрей Мазурин
ЛВ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Велес - Алания
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
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3 : 0
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Рустам Равилов (Саранск)
Резервный судья:
Виктор Синяков (Новосибирск)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Авангард
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