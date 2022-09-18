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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Велес
Алания - Велес: обзор матча 18 сентября 2022
Алания
18.09.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Велес
67'
А. Мазурин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Велес
Замена
А. Хугаев
️️️️
Х. Хосонов
90'
+1
83'
Замена
М. Денилханов
️️️️
Д. Прищепа
Замена
Д. Дзахов
️️️️
А. Цараев
80'
71'
Замена
А. Панюков
️️️️
И. Логуа
ГОЛ! 1:0!
А. Мазурин
67'
Замена
А. Мазурин
️️️️
М. Петров
61'
Желтая карточка
С. Качмазов
43'
41'
Замена
Ф. Стаменкович
️️️️
В. Почивалин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
21
Артур Галоян
АП
22
Алан Цараев
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
4
Павел Баранов
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
3-2-3-2
25
Солдатенко
4
Качмазов
15
Кочиев
5
Багаев
80
Хосонов
73
Петров
15
Хабалов
21
Галоян
77
Корян
14
Машуков
22
Цараев
3-3-1-1-1
96
Кузнецов
35
Прищепа
19
Бокоев
79
Бадоев
34
Макеев
95
Бацуев
13
Почивалин
18
Кабахидзе
18
Кертанов
99
Саркисян
80
Хосонов
8
Хугаев
8
Хугаев
80
Хосонов
22
Цараев
71
Дзахов
71
Дзахов
22
Цараев
73
Петров
87
Мазурин
87
Мазурин
73
Петров
35
Прищепа
22
Денилханов
22
Денилханов
35
Прищепа
13
Почивалин
5
Стаменкович
5
Стаменкович
13
Почивалин
7
Логуа
11
Панюков
11
Панюков
7
Логуа
Остались в запасе
Алания
Велес
91
Азамат Томаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
13
Петр Косаревский
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
4
Павел Баранов
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
91
Азамат Томаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Остались в запасе
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
13
Петр Косаревский
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
4
Павел Баранов
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Алания - Велес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
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Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
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2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Денис Петров (Астрахань)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
им. С.Билимханова
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