«Тулуза» – «Метц»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.75

18 октября 2025 13:31
Тулуза - Метц
19 окт. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 8 тур
Перейти в онлайн матча
Победа «Тулузы»
19 октября на «Стадиум де Тулуз» пройдет встреча 8 тура Лиги 1 между «Тулузой» и «Метцем». «Тулуза» демонстрирует стабильный прогресс в атаке, забивая в среднем 1.6 гола за последние 5 матчей, несмотря на то, что оборона пропускает по 2.4 гола в среднем за игру. Победа в гостях над «Лионом» 2:1 и отсутствие поражений в 6 последних встречах с «Метцем» укрепляют уверенность команды в домашних матчах. «Метц» же переживает тяжелый период: команда не может выиграть 7 матчей подряд, забивает лишь 1.2 гола за игру и пропускает 1.8 в среднем. Учитывая кризис в обороне гостей и нестабильность атакующих действий, «Тулуза» имеет явное преимущество в предстоящей встрече.

«Тулуза»

После 7 туров «Тулуза» набирает 10 очков, занимая 9 место в турнирной таблице. Лучший бомбардир команды – Франк Магри с 3 голами. Команда способна контролировать мяч и создавать опасные моменты в быстрых контратаках. Несмотря на уязвимость обороны, домашнее поле и активная атака делают «Тулузу» фаворитом предстоящего матча.

«Метц»

«Метц» с 2 очками занимает 18 место в таблице Лиги 1. Лучший бомбардир – Садибу Сане с 2 голами. Команда испытывает сложности с обороной и атакой, проиграла в 3 последних выездных матчах, что делает маловероятным положительный результат на выезде против уверенного дома соперника.

Факты о командах

«Тулуза»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах против «Метца»
  • Забивает в среднем 1.6 гола
  • Пропускает в среднем 2.4 гола
  • Сильные домашние показатели

«Метц»

  • Проигрывает 3 последних выездных матчах
  • Забивает 1.2 гола в среднем
  • Пропускает 1.8 гола
  • Нестабильность атакующих действий

Личные встречи
33% (4)
50% (6)
17% (2)
17
Забитых мячей
10
1.42
В среднем за матч
0.83
3:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0 : 1
14.01.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Тулуза
3 : 0
01.10.2023
Метц
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2 : 2
28.09.2019
Тулуза
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
1 : 1
03.03.2018
Тулуза
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
0 : 0
18.11.2017
Метц
Франция. Лига 1, 37 тур
Метц
1 : 1
14.05.2017
Тулуза
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
Метц
1 : 1
14.12.2016
Тулуза
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
1 : 2
19.11.2016
Метц
Франция. Лига 1, 31 тур
Метц
3 : 2
04.04.2015
Тулуза
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
3 : 0
08.11.2014
Метц
Франция. Лига 1, 31 тур
Метц
0 : 2
30.03.2008
Тулуза
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
0 : 0
04.11.2007
Метц
Показать все

Прогноз на матч «Тулуза» – «Метц»

С учетом формы команд, домашнего преимущества «Тулузы» и слабой выездной игры «Метца», вероятна уверенная победа хозяев с разницей в 1–2 гола. Ожидается активная игра «Тулузы», особенно в первом тайме, с высокой вероятностью забитого гола и контроля темпа матча.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Тулузы» – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 1.5 – коэффициент 1.80

Победа «Тулузы»
Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Метц Тулуза
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 