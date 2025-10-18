19 октября на «Стадиум де Тулуз» пройдет встреча 8 тура Лиги 1 между «Тулузой» и «Метцем». «Тулуза» демонстрирует стабильный прогресс в атаке, забивая в среднем 1.6 гола за последние 5 матчей, несмотря на то, что оборона пропускает по 2.4 гола в среднем за игру. Победа в гостях над «Лионом» 2:1 и отсутствие поражений в 6 последних встречах с «Метцем» укрепляют уверенность команды в домашних матчах. «Метц» же переживает тяжелый период: команда не может выиграть 7 матчей подряд, забивает лишь 1.2 гола за игру и пропускает 1.8 в среднем. Учитывая кризис в обороне гостей и нестабильность атакующих действий, «Тулуза» имеет явное преимущество в предстоящей встрече.
«Тулуза»
После 7 туров «Тулуза» набирает 10 очков, занимая 9 место в турнирной таблице. Лучший бомбардир команды – Франк Магри с 3 голами. Команда способна контролировать мяч и создавать опасные моменты в быстрых контратаках. Несмотря на уязвимость обороны, домашнее поле и активная атака делают «Тулузу» фаворитом предстоящего матча.
«Метц»
«Метц» с 2 очками занимает 18 место в таблице Лиги 1. Лучший бомбардир – Садибу Сане с 2 голами. Команда испытывает сложности с обороной и атакой, проиграла в 3 последних выездных матчах, что делает маловероятным положительный результат на выезде против уверенного дома соперника.
Факты о командах
«Тулуза»
- Не проигрывает в 6 последних матчах против «Метца»
- Забивает в среднем 1.6 гола
- Пропускает в среднем 2.4 гола
- Сильные домашние показатели
«Метц»
- Проигрывает 3 последних выездных матчах
- Забивает 1.2 гола в среднем
- Пропускает 1.8 гола
- Нестабильность атакующих действий
Прогноз на матч «Тулуза» – «Метц»
С учетом формы команд, домашнего преимущества «Тулузы» и слабой выездной игры «Метца», вероятна уверенная победа хозяев с разницей в 1–2 гола. Ожидается активная игра «Тулузы», особенно в первом тайме, с высокой вероятностью забитого гола и контроля темпа матча.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Тулузы» – коэффициент 1.75
- Тотал больше 1.5 – коэффициент 1.80