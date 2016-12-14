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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Метц - Тулуза
Метц - Тулуза: обзор матча 14 декабря 2016
Метц
14.12.2016, среда, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 11 : 10
Завершен
Тулуза
11'
Ф. Мойе
28'
М. Брейтуэйт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Метц - Тулуза
Замена
О. Нгетт
️️️️
Г. Эйн
80'
Замена
Р. Коад
️️️️
Ф. Мойе
74'
73'
Замена
О. Тойвонен
️️️️
Т. Думбия
73'
Замена
Ф. Сирье
️️️️
Ж. Пи
Замена
Х. Диалло
️️️️
Т. Вион
70'
64'
Желтая карточка
П. Нинков
45'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
А. Бли
39'
Желтая карточка
С. Яго
Желтая карточка
И. Баллиу
35'
Желтая карточка
Ж. Манджек
31'
28'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Брейтуэйт
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мойе
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Давид Оберхаузер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
5
Гидо Милан
ЛП
6
Крис Филлипс
ЛП
13
Франк Синьорино
АП
91
Флоран Мойе
АП
40
Жорж Манджек
ПП
15
Тибо Вион
ПП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Готье Эйн
ПВ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
29
Жесси Пи
ЛП
29
Алексис Бли
ОП
3
Тонго-Хамед Думбия
ПП
7
Сомалья
ЛФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
24
Павле Нинков
РФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
24
Рено Коад
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Тулуза
22
Душан Весковац
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
2-4-3-1
1
Оберхаузер
5
Фалет
20
Баллиу
6
Филлипс
40
Манджек
5
Милан
15
Вион
13
Синьорино
91
Мойе
7
Эйн
7
Сарр
4-1-2-3
1
Гойкоэчеа
22
Мишелен
20
Яго
6
Жульен
4
Силла
29
Бли
3
Думбия
29
Пи
24
Нинков
22
Брейтуэйт
7
Сомалья
7
Эйн
11
Нгетт
11
Нгетт
7
Эйн
91
Мойе
24
Коад
24
Коад
91
Мойе
15
Вион
13
Диалло
13
Диалло
15
Вион
29
Бли
14
Бодигер
14
Бодигер
29
Бли
3
Думбия
11
Тойвонен
11
Тойвонен
3
Думбия
29
Пи
14
Сирье
14
Сирье
29
Пи
Остались в запасе
Метц
Тулуза
8
Шейк Дукур
ОП
1
Эиджи Кавашима
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
Главный тренер
Бенуа Тавено
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
22
Душан Весковац
ЦЗ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
8
Шейк Дукур
ОП
1
Эиджи Кавашима
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
Остались в запасе
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
22
Душан Весковац
ЦЗ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Метц - Тулуза
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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