«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.72

17 октября 2025 10:37
Бешикташ - Генчлербирлиги
18 окт. 2025, суббота 17:00 | Турция. Суперлига, 9 тур
1.72
Победа «Бешикташа» и тотал больше 2.5
18 октября на «Водафон Парке» в Стамбуле состоится матч 9-го тура турецкой Суперлиги, где «Бешикташ» примет «Генчлербирлиги». Хозяева борются за зону еврокубков и выглядят уверенно в атаке, тогда как гости ведут борьбу за выживание и стараются наладить стабильность в обороне.

«Бешикташ»

Стамбульский клуб занимает шестое место после семи туров, набрав 13 очков. Команда не проигрывает три матча подряд и набрала хорошую форму. В последнем туре «Бешикташ» сыграл вничью с «Галатасараем» (1:1), а ранее обыграл «Коджаелиспор» (3:1) и «Кайсериспор» (4:0).В атаке стабильно выступает Тэмми Абрахам, который забил восемь мячей в 13 играх. «Бешикташ» действует смело, часто использует высокий прессинг и активно атакует флангами. Дома команда уверенно побеждает: три виктории подряд с общей разницей мячей 9:2. Единственная проблема – ошибки в обороне, из-за которых «чeрно-белые» пропускают почти в каждом матче.

«Генчлербирлиги»

Столичный клуб начал сезон неудачно и располагается на 14-й позиции с пятью очками. Тем не менее команда не проигрывает три тура подряд – ничьи с «Аланьяспором» (2:2) и «Кайсериспором» (1:1), а также победа над «Еюпспором» (1:0).Основная сила «Генчлербирлиги» – слаженные действия в центре поля, но атака работает нестабильно: команда забивает лишь раз за игру. Защитная линия допускает много моментов у своих ворот, особенно против соперников, активно использующих фланги. На выезде гости играют осторожно, стараясь не пропускать первыми, однако при активной игре хозяев этот план обычно рушится уже в первом тайме.

Факты о командах

«Бешикташ»

  • Побеждает дома в 3 последних матчах
  • Не проигрывает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд

«Генчлербирлиги»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 9 из 11 последних встреч
  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Играет вничью в 2 из 3 последних туров

Личные встречи
55% (12)
27% (6)
18% (4)
40
Забитых мячей
19
1.82
В среднем за матч
0.86
4:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 25 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
15.02.2021
Бешикташ
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
0 : 1
04.10.2020
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 34 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
25.07.2020
Бешикташ
Турция. Суперлига, 17 тур
Бешикташ
4 : 1
27.12.2019
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 25 тур
Бешикташ
1 : 0
10.03.2018
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
13.10.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 26 тур
Бешикташ
3 : 0
02.04.2017
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 9 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
28.10.2016
Бешикташ
Турция. Суперлига, 22 тур
Бешикташ
1 : 0
22.02.2016
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 5 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
21.09.2015
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Бешикташ
2 : 1
29.05.2015
Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига, 17 тур
Генчлербирлиги
0 : 2
26.01.2015
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Бешикташ
1 : 1
17.05.2014
Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига, 17 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
27.12.2013
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Бешикташ
3 : 0
11.05.2013
Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига, 16 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
15.12.2012
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 27 тур
Бешикташ
3 : 2
19.02.2012
Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига, 10 тур
Генчлербирлиги
4 : 2
06.11.2011
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 29 тур
Бешикташ
2 : 2
15.04.2011
Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига, 12 тур
Генчлербирлиги
0 : 2
14.11.2010
Бешикташ
Чемпионат Турции, 20 тур
Бешикташ
4 : 1
05.02.2010
Генчлербирлиги
Чемпионат Турции, 3 тур
Генчлербирлиги
0 : 0
22.08.2009
Бешикташ
Показать все

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Генчлербирлиги»

Хозяева выглядят явным фаворитом – команда в хорошей форме и стабильно реализует моменты. У «Генчлербирлиги» при всей организованности нет достаточного класса, чтобы сдержать атаки Абрахама и партнeров. При этом гости способны ответить голом, ведь оборона «Бешикташа» допускает ошибки. Ожидается результативная встреча с преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бешикташа» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Бешикташа» больше 2 голов – коэффициент 1.85

1.72
Победа «Бешикташа» и тотал больше 2.5
Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Генчлербирлиги Бешикташ
