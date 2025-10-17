18 октября на «Водафон Парке» в Стамбуле состоится матч 9-го тура турецкой Суперлиги, где «Бешикташ» примет «Генчлербирлиги». Хозяева борются за зону еврокубков и выглядят уверенно в атаке, тогда как гости ведут борьбу за выживание и стараются наладить стабильность в обороне.

«Бешикташ»

Стамбульский клуб занимает шестое место после семи туров, набрав 13 очков. Команда не проигрывает три матча подряд и набрала хорошую форму. В последнем туре «Бешикташ» сыграл вничью с «Галатасараем» (1:1), а ранее обыграл «Коджаелиспор» (3:1) и «Кайсериспор» (4:0).В атаке стабильно выступает Тэмми Абрахам, который забил восемь мячей в 13 играх. «Бешикташ» действует смело, часто использует высокий прессинг и активно атакует флангами. Дома команда уверенно побеждает: три виктории подряд с общей разницей мячей 9:2. Единственная проблема – ошибки в обороне, из-за которых «чeрно-белые» пропускают почти в каждом матче.

«Генчлербирлиги»

Столичный клуб начал сезон неудачно и располагается на 14-й позиции с пятью очками. Тем не менее команда не проигрывает три тура подряд – ничьи с «Аланьяспором» (2:2) и «Кайсериспором» (1:1), а также победа над «Еюпспором» (1:0).Основная сила «Генчлербирлиги» – слаженные действия в центре поля, но атака работает нестабильно: команда забивает лишь раз за игру. Защитная линия допускает много моментов у своих ворот, особенно против соперников, активно использующих фланги. На выезде гости играют осторожно, стараясь не пропускать первыми, однако при активной игре хозяев этот план обычно рушится уже в первом тайме.

Факты о командах

«Бешикташ»

Побеждает дома в 3 последних матчах

Не проигрывает в 3 матчах подряд

В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 матчах подряд

«Генчлербирлиги»

Не проигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 9 из 11 последних встреч

В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Играет вничью в 2 из 3 последних туров

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Генчлербирлиги»

Хозяева выглядят явным фаворитом – команда в хорошей форме и стабильно реализует моменты. У «Генчлербирлиги» при всей организованности нет достаточного класса, чтобы сдержать атаки Абрахама и партнeров. При этом гости способны ответить голом, ведь оборона «Бешикташа» допускает ошибки. Ожидается результативная встреча с преимуществом хозяев.

