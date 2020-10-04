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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Генчлербирлиги
Бешикташ - Генчлербирлиги: обзор матча 04 октября 2020
Бешикташ
04.10.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
8'
B. Stancu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Генчлербирлиги
87'
Желтая карточка
Д. Сио
Желтая карточка
Г. Ялчин
87'
83'
Замена
Х. Пехливан
️️️️
P. Polomat
76'
Замена
Д. Сио
️️️️
B. Stancu
Замена
А. Хасич
️️️️
Г. Торе
76'
Замена
А. Льяич
️️️️
Велинтон
75'
67'
Замена
M. Cecenoglu
️️️️
S. Yilmaz
67'
Замена
F. AyitÃ©
️️️️
D. Furman
Замена
Г. Ялчин
️️️️
В. Абубакар
64'
Замена
К. Ларин
️️️️
Т. Бойд
63'
50'
Желтая карточка
P. Polomat
Замена
Б. Менса
️️️️
Д. Токез
46'
Желтая карточка
Р. Йилмаз
40'
8'
ГОЛ! 0:1!
B. Stancu
Пас отдал
D. Furman
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
5
Соуза
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
3
Diego Angelo
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
7
Dominik Furman
ЦФ
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
22
Адем Льяич
АП
14
Айдин Хасич
ЦФ
27
Атакан Юнер
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
3-5-2
30
Дестаноглу
3
Монтеро
23
Велинтон
33
Йилмаз
5
Соуза
30
Торе
24
Токез
13
Хатчинсон
20
Уйсал
9
Абубакар
19
Бойд
4-4-2
15
Нордфельдт
4
Юханссон
15
3
39
3
Эздемир
17
21
Кандеяш
26
Пирис
9
7
30
Торе
14
Хасич
14
Хасич
30
Торе
24
Токез
43
Менса
43
Менса
24
Токез
9
Абубакар
50
Ялчин
50
Ялчин
9
Абубакар
23
Велинтон
22
Льяич
22
Льяич
23
Велинтон
19
Бойд
9
Ларин
9
Ларин
19
Бойд
17
77
77
17
39
11
Пехливан
11
Пехливан
39
9
13
Сио
13
Сио
9
7
11
11
7
Остались в запасе
Бешикташ
Генчлербирлиги
27
Атакан Юнер
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
27
Атакан Юнер
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
Остались в запасе
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Бешикташ - Генчлербирлиги
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
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