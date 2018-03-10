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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Генчлербирлиги
Бешикташ - Генчлербирлиги: обзор матча 10 марта 2018
Бешикташ
10.03.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Генчлербирлиги
53'
Талиска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Генчлербирлиги
Желтая карточка
А. Хатчинсон
60'
Желтая карточка
Д. Тошич
57'
Желтая карточка
Талиска
54'
ГОЛ! 1:0!
Талиска
Пас отдал
Т. Арслан
53'
38'
Желтая карточка
С. Сессеньон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
31
Фабри
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
94
Талиска
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Генчлербирлиги
34
Йоханнес Хопф
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Генчлербирлиги
45
Элвис Ману
ЛВ
3-1-3-1-2
31
Фабри
77
Генюл
6
Тошич
3
Адриано
17
Медель
30
Арслан
13
Хатчинсон
17
Ленс
94
Талиска
8
Бабел
21
Негредо
3-3-1
34
Хопф
3
Чифтци
19
Погба
2
Огуз
82
Карабулут
19
Шчекич
29
Сессеньон
32
Шкулетич
Остались в запасе
Бешикташ
Генчлербирлиги
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
45
Элвис Ману
ЛВ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Бешикташ - Генчлербирлиги
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Информация о матче
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