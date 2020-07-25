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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Бешикташ
Генчлербирлиги - Бешикташ: обзор матча 25 июля 2020
Генчлербирлиги
25.07.2020, суббота, 21:00
Турция. Суперлига, 34 тур
0 : 3
Завершен
Бешикташ
52'
А. Хатчинсон (П)
78'
A. Diaby
81'
М. Эль-Ненни (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Бешикташ
90'
Желтая карточка
Э. Дестаноглу
87'
Замена
К. Йилмаз
️️️️
А. Хатчинсон
83'
Замена
Д. Токез
️️️️
Д. Н'Куду
81'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
М. Эль-Ненни
Замена
Р. Берисбек
️️️️
Д. Кандеяш
81'
78'
ГОЛ! 0:2!
A. Diaby
Желтая карточка
Д. Сио
64'
Замена
М. Сентьенс
️️️️
I. Karakas
60'
Замена
А. Огуз
️️️️
E. ÃzgenÃ§
60'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Хатчинсон
41'
Желтая карточка
Т. Бойд
39'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Э. Роко
32'
Желтая карточка
А. Хатчинсон
Желтая карточка
Б. Эздемир
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
25
Эртак Эзбир
ВР
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Генчлербирлиги
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
95
Burak Capkinoglu
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
4-4-2
25
Эзбир
22
4
Кызылдаг
11
Пехливан
32
Рамос
3
Эздемир
21
Кандеяш
13
Сио
6
Дикмен
26
23
4-5-1
30
Дестаноглу
21
Вида
3
Роко
33
Йилмаз
77
Генюл
14
Н'Куду
21
13
Хатчинсон
50
Ялчин
6
Эль-Ненни
19
Бойд
22
2
Огуз
2
Огуз
22
23
20
Сентьенс
20
Сентьенс
23
21
Кандеяш
19
Берисбек
19
Берисбек
21
Кандеяш
14
Н'Куду
24
Токез
24
Токез
14
Н'Куду
3
Роко
20
Уйсал
20
Уйсал
3
Роко
13
Хатчинсон
8
Йилмаз
8
Йилмаз
13
Хатчинсон
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Бешикташ
95
Burak Capkinoglu
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
34
Kerem Kalafat
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
95
Burak Capkinoglu
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
Остались в запасе
34
Kerem Kalafat
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Генчлербирлиги - Бешикташ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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