«Факел» – «Урал»: прогноз и ставки на матч 16 октября 2025 с коэффициентом 1.86

15 октября 2025 9:38
Факел - Урал
16 окт. 2025, четверг 17:30 | Россия. Кубок, 5 раунд
Перейти в онлайн матча
1.86
«Факел» не проиграет и тотал меньше 3.5
Сделать ставку

16 октября в Воронеже пройдeт матч пятого раунда Пути регионов Кубка России. «Факел» примет «Урал» – команду, которая в последнее время нестабильна, но сохраняет атакующий потенциал. Для хозяев это шанс подтвердить свой прогресс и пройти в следующую стадию турнира.

«Факел»

Воронежская команда демонстрирует уверенную форму. Коллектив не проигрывает уже пять матчей подряд и всe чаще показывает зрелую игру. В последних пяти встречах «Факел» забил 5 мячей и пропустил лишь 3. В Кубке России подопечные уверенно прошли «Текстильщик» (1:1, пен. 3:1), а в Первой лиге недавно обыграли «Шинник» и «Волгу Ульяновск». Команда хорошо организована в обороне, где линия защиты действует компактно и уверенно. При этом атака строится через фланги и навесы, что нередко приносит результат. На своeм поле «Факел» играет с настроем и редко уступает инициативу.

«Урал»

Команда из Екатеринбурга переживает не лучший отрезок. Несмотря на то, что «Урал» уверенно прошeл «ПСК Динская» в Кубке (2:1), в чемпионате ситуация сложнее: поражения от «СКА Хабаровск» (1:2) и разгром от «КАМАЗА» (1:5) говорят о кризисе в обороне. В пяти последних матчах команда пропустила 10 мячей при 7 забитых. Сильная сторона – быстрые переходы из обороны в атаку, но при потере мяча команда часто оголяет тылы. Если «Факел» сумеет выдержать высокий прессинг и грамотно использовать пространство, у гостей могут возникнуть серьeзные проблемы.

Факты о командах

«Факел»

  • Не проигрывает в 5 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.0 гол за матч
  • Сыграл три ничьи в последних встречах дома

«Урал»

  • Пропускает в среднем 2.0 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.4 гола за матч
  • Пропускает в трeх последних матчах подряд
  • Побеждает в 3 из 5 последних игр Кубка России

Личные встречи
0% (0)
56% (5)
44% (4)
1
Забитых мячей
7
0.11
В среднем за матч
0.78
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Урал
2 : 0
31.08.2025
Факел
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Факел
0 : 0
12.05.2024
Урал
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Урал
0 : 0
17.09.2023
Факел
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Урал
2 : 0
12.11.2022
Факел
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Факел
0 : 0
12.08.2022
Урал
Россия. ФНЛ, 23 тур
Урал
1 : 1
22.08.2011
Факел
Россия. ФНЛ, 4 тур
Факел
0 : 0
18.04.2011
Урал
Чемпионат России. Первый этап, 19 тур
Урал
1 : 0
09.08.1992
Факел
Чемпионат России. Первый этап, 1 тур
Факел
0 : 1
28.03.1992
Урал
Показать все

Прогноз на матч «Факел» – «Урал»

Обе команды в разной игровой форме: «Факел» постепенно набирает стабильность, а «Урал» ищет баланс между атакой и обороной. Хозяева выглядят более собранно и надeжно, особенно на своeм поле, где пропускают крайне редко. «Урал» опасен в нападении, но нестабилен в защите, что делает исход матча непредсказуемым. Однако, учитывая форму «Факела» и его надeжность в обороне, логично ожидать осторожный футбол с минимальным количеством голов. Хозяева постараются использовать слабые стороны соперника и могут добиться положительного результата.

Рекомендованные ставки

  • «Факел» не проиграет и тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.86
  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.80

1.86
«Факел» не проиграет и тотал меньше 3.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. Кубок Урал Факел
18+
