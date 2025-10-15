«Факел» – «Урал»: прогноз и ставки на матч 16 октября 2025 с коэффициентом 1.86

16 октября в Воронеже пройдeт матч пятого раунда Пути регионов Кубка России. «Факел» примет «Урал» – команду, которая в последнее время нестабильна, но сохраняет атакующий потенциал. Для хозяев это шанс подтвердить свой прогресс и пройти в следующую стадию турнира.

«Факел»

Воронежская команда демонстрирует уверенную форму. Коллектив не проигрывает уже пять матчей подряд и всe чаще показывает зрелую игру. В последних пяти встречах «Факел» забил 5 мячей и пропустил лишь 3. В Кубке России подопечные уверенно прошли «Текстильщик» (1:1, пен. 3:1), а в Первой лиге недавно обыграли «Шинник» и «Волгу Ульяновск». Команда хорошо организована в обороне, где линия защиты действует компактно и уверенно. При этом атака строится через фланги и навесы, что нередко приносит результат. На своeм поле «Факел» играет с настроем и редко уступает инициативу.

«Урал»

Команда из Екатеринбурга переживает не лучший отрезок. Несмотря на то, что «Урал» уверенно прошeл «ПСК Динская» в Кубке (2:1), в чемпионате ситуация сложнее: поражения от «СКА Хабаровск» (1:2) и разгром от «КАМАЗА» (1:5) говорят о кризисе в обороне. В пяти последних матчах команда пропустила 10 мячей при 7 забитых. Сильная сторона – быстрые переходы из обороны в атаку, но при потере мяча команда часто оголяет тылы. Если «Факел» сумеет выдержать высокий прессинг и грамотно использовать пространство, у гостей могут возникнуть серьeзные проблемы.

Факты о командах

«Факел»

Не проигрывает в 5 матчах подряд

Пропускает в среднем 0.6 гола за игру

Забивает в среднем 1.0 гол за матч

Сыграл три ничьи в последних встречах дома

«Урал»

Пропускает в среднем 2.0 гола за игру

Забивает в среднем 1.4 гола за матч

Пропускает в трeх последних матчах подряд

Побеждает в 3 из 5 последних игр Кубка России

Прогноз на матч «Факел» – «Урал»

Обе команды в разной игровой форме: «Факел» постепенно набирает стабильность, а «Урал» ищет баланс между атакой и обороной. Хозяева выглядят более собранно и надeжно, особенно на своeм поле, где пропускают крайне редко. «Урал» опасен в нападении, но нестабилен в защите, что делает исход матча непредсказуемым. Однако, учитывая форму «Факела» и его надeжность в обороне, логично ожидать осторожный футбол с минимальным количеством голов. Хозяева постараются использовать слабые стороны соперника и могут добиться положительного результата.

Рекомендованные ставки