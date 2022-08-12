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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Урал
Факел - Урал: обзор матча 12 августа 2022
Факел
12.08.2022, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Урал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Урал
Желтая карточка
И. Квеквескири
90'
+4
87'
Замена
А. Юшин
️️️️
А. Егорычев
85'
Желтая карточка
А. Егорычев
Замена
И. Квеквескири
️️️️
О. Дмитриев
83'
Замена
А. Шаваев
️️️️
А. Мендель
82'
79'
Желтая карточка
И. Коновалов
75'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Р. Гаджимурадов
Замена
М. Максимов
️️️️
Г. Гонгадзе
71'
58'
Желтая карточка
В. Подберезкин
Желтая карточка
С. Божин
58'
Желтая карточка
Х. Аппаев
58'
32'
Желтая карточка
Р. Гаджимурадов
19'
Желтая карточка
Д. Мишкич
9'
Желтая карточка
М. Бевеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
8
Андрей Мендель
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
34
Олег Дмитриев
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
3-2-1-2-2
71
Свинов
47
Божин
85
Морозов
91
Суслов
8
Мендель
2
Черов
99
Акбашев
34
Дмитриев
10
Альшин
10
Гонгадзе
14
Аппаев
4-4-2
1
Помазун
22
Бевеев
93
Герасимов
63
Кузьмичев
3
Гогличидзе
17
Коновалов
33
Мишкич
92
Подберезкин
5
Егорычев
10
Гаджимурадов
10
Бикфалви
34
Дмитриев
33
Квеквескири
33
Квеквескири
34
Дмитриев
8
Мендель
8
Шаваев
8
Шаваев
8
Мендель
10
Гонгадзе
21
Максимов
21
Максимов
10
Гонгадзе
10
Гаджимурадов
14
Железнов
14
Железнов
10
Гаджимурадов
5
Егорычев
7
Юшин
7
Юшин
5
Егорычев
Остались в запасе
Факел
Урал
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
31
Дмитрий Ландаков
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Остались в запасе
31
Дмитрий Ландаков
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Факел - Урал
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Анастасия Пустовойтова; AVAR – Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Константин Юданов
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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