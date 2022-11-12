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РПЛ 2026/2027
Урал - Факел
Урал - Факел: обзор матча 12 ноября 2022
Урал
12.11.2022, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Факел
31'
А. Егорычев
59'
Эмерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Факел
Желтая карточка
А. Егорычев
88'
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
М. Бевеев
81'
76'
Замена
В. Мастерной
️️️️
С. Брызгалов
70'
Замена
М. Ивахнов
️️️️
Д. Черняков
Замена
А. Юшин
️️️️
Л. Ранджелович
70'
Замена
О. Шатов
️️️️
Э. Бикфалви
70'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
65'
ГОЛ! 2:0!
Эмерсон
Пас отдал
Л. Ранджелович
59'
56'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
М. Максимов
56'
Замена
О. Дмитриев
️️️️
А. Мендель
46'
Замена
И. Альшин
️️️️
В. Черов
45'
+2
Желтая карточка
А. Мендель
ГОЛ! 1:0!
А. Егорычев
Пас отдал
Л. Ранджелович
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Факел
71
Илья Свинов
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
8
Алихан Шаваев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Помазун
15
Кулаков
25
Эмерсон
2
Бегич
22
Бевеев
75
Сиссе
18
Газинский
5
Егорычев
10
Бикфалви
77
Ранджелович
79
Каштанов
3-3-2-2
93
Городовой
92
Брызгалов
47
Божин
85
Морозов
2
Черов
8
Мендель
28
Магаль
78
Черняков
99
Акбашев
14
Аппаев
21
Максимов
22
Бевеев
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
22
Бевеев
10
Бикфалви
27
Шатов
27
Шатов
10
Бикфалви
77
Ранджелович
7
Юшин
7
Юшин
77
Ранджелович
92
Брызгалов
71
Мастерной
71
Мастерной
92
Брызгалов
8
Мендель
34
Дмитриев
34
Дмитриев
8
Мендель
2
Черов
10
Альшин
10
Альшин
2
Черов
78
Черняков
56
Ивахнов
56
Ивахнов
78
Черняков
21
Максимов
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
21
Максимов
Остались в запасе
Урал
Факел
31
Дмитрий Ландаков
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
71
Илья Свинов
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Никита Ершов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
31
Дмитрий Ландаков
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Никита Ершов
ЛВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Урал - Факел
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Владислав Назаров
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Алексей Воронцов
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
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