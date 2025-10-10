11 октября на стадионе «Мартинес Валеро» в Эльче сборная Испании примет Грузию в матче 7-го тура квалификации чемпионата мира. Хозяева лидируют в группе и продолжают демонстрировать одну из самых результативных атак Европы, тогда как гости находятся в отличной форме и намерены навязать борьбу фавориту.

Испания

Испанская сборная уверенно лидирует в отборе, показывая атакующий футбол и полное доминирование на поле. Команда разгромила Турцию со счeтом 6:0, подтвердив высокий уровень комбинационной игры и слаженность линии атаки. Главная сила Испании – вариативность в атаке и ширина фланговых действий. Альваро Мората, лучший бомбардир с девятью голами, остаeтся ключевым завершителем атак. При этом «красная фурия» всe же неидеальна в обороне – 9 пропущенных мячей за последние пять матчей показывают, что команда способна ошибаться под давлением. Испания в среднем забивает 3,8 гола за игру, и в домашних матчах обычно контролирует события с первых минут.

Грузия

Грузия продолжает приятно удивлять – команда демонстрирует сбалансированный футбол и занимает прочное место в середине группы. Победа над Болгарией (3:0) показала, что коллектив способен доминировать и создавать моменты даже против равных соперников. В атаке выделяется Жорж Микаутадзе – форвард забил 14 голов в 24 матчах и остаeтся главным фактором угрозы. При этом грузины забивают в восьми последних матчах подряд, но их оборона не всегда справляется против более сильных сборных: в среднем – 1 пропущенный мяч за игру.

Факты о командах

Испания

Не проигрывает в 21 из 23 последних матчей

Забивает в 11 встречах подряд

Средняя результативность – 3,8 гола за игру

Пропускает в 9 последних матчах

Грузия

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 8 матчах подряд

Средняя результативность – 2,6 гола за игру

Пропускает в среднем 1 мяч за игру

Прогноз на матч Испания – Грузия

Испания – явный фаворит этой встречи, однако недооценивать Грузию не стоит. Команда Вилли Саньоля набрала уверенный ход и способна доставить проблемы любому сопернику благодаря скорости переходов и мобильности в атаке. Испания, вероятнее всего, возьмeт под контроль владение мячом и будет искать вскрытия через фланги и короткие комбинации. Грузия может ответить острыми контратаками, но в долгосрочной перспективе будет тяжело выдержать давление. Ожидается зрелищный матч с моментами у обеих команд, однако уровень реализации у Испании значительно выше.

Рекомендованные ставки