Испания – Грузия: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.78

10 октября 2025 10:21
Испания - Грузия
11 окт. 2025, суббота 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Победа Испании и тотал больше 2.5
Сделать ставку

11 октября на стадионе «Мартинес Валеро» в Эльче сборная Испании примет Грузию в матче 7-го тура квалификации чемпионата мира. Хозяева лидируют в группе и продолжают демонстрировать одну из самых результативных атак Европы, тогда как гости находятся в отличной форме и намерены навязать борьбу фавориту.

Испания

Испанская сборная уверенно лидирует в отборе, показывая атакующий футбол и полное доминирование на поле. Команда разгромила Турцию со счeтом 6:0, подтвердив высокий уровень комбинационной игры и слаженность линии атаки. Главная сила Испании – вариативность в атаке и ширина фланговых действий. Альваро Мората, лучший бомбардир с девятью голами, остаeтся ключевым завершителем атак. При этом «красная фурия» всe же неидеальна в обороне – 9 пропущенных мячей за последние пять матчей показывают, что команда способна ошибаться под давлением. Испания в среднем забивает 3,8 гола за игру, и в домашних матчах обычно контролирует события с первых минут.

Грузия

Грузия продолжает приятно удивлять – команда демонстрирует сбалансированный футбол и занимает прочное место в середине группы. Победа над Болгарией (3:0) показала, что коллектив способен доминировать и создавать моменты даже против равных соперников. В атаке выделяется Жорж Микаутадзе – форвард забил 14 голов в 24 матчах и остаeтся главным фактором угрозы. При этом грузины забивают в восьми последних матчах подряд, но их оборона не всегда справляется против более сильных сборных: в среднем – 1 пропущенный мяч за игру.

Факты о командах

Испания

  • Не проигрывает в 21 из 23 последних матчей
  • Забивает в 11 встречах подряд
  • Средняя результативность – 3,8 гола за игру
  • Пропускает в 9 последних матчах

Грузия

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • Средняя результативность – 2,6 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1 мяч за игру

Личные встречи
88% (7)
0% (0)
13% (1)
23
Забитых мячей
5
2.88
В среднем за матч
0.63
7:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:7
Чемпионат Европы, 1/8 финала
Испания
4 : 1
30.06.2024
Грузия
Отбор ЧЕ-2024, 10 тур
Испания
3 : 1
19.11.2023
Грузия
Отбор ЧЕ-2024, 5 тур
Грузия
1 : 7
08.09.2023
Испания
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Испания
4 : 0
05.09.2021
Грузия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Грузия
1 : 2
28.03.2021
Испания
Товарищеские матчи. Сборные,
Испания
0 : 1
07.06.2016
Грузия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Испания
2 : 0
15.10.2013
Грузия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Грузия
0 : 1
11.09.2012
Испания
Показать все

Прогноз на матч Испания – Грузия

Испания – явный фаворит этой встречи, однако недооценивать Грузию не стоит. Команда Вилли Саньоля набрала уверенный ход и способна доставить проблемы любому сопернику благодаря скорости переходов и мобильности в атаке. Испания, вероятнее всего, возьмeт под контроль владение мячом и будет искать вскрытия через фланги и короткие комбинации. Грузия может ответить острыми контратаками, но в долгосрочной перспективе будет тяжело выдержать давление. Ожидается зрелищный матч с моментами у обеих команд, однако уровень реализации у Испании значительно выше.

Рекомендованные ставки

  • Победа Испании и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.78
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.05

1.78
Победа Испании и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Грузия Испания
