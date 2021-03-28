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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Грузия - Испания
Грузия - Испания: обзор матча 28 марта 2021
Грузия
28.03.2021, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 2 тур
1 : 2
Завершен
Испания
44'
Х. Кварацхелия
56'
Ф. Торрес
90+2'
Д. Ольмо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Испания
Красная карточка
Л. Шенгелия
90'
+4
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Д. Ольмо
Пас отдал
Ж. Альба
Замена
Г. Чабрадзе
️️️️
О. Какабадзе
79'
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
Х. Кварацхелия
79'
73'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
С. Бускетс
Замена
Г. Беридзе
️️️️
О. Китеишвили
70'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
С. Лобжанидзе
70'
65'
Замена
М. Льоренте
️️️️
П. Порро
Замена
Г. Квилитая
️️️️
Б. Зивзивадзе
62'
56'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Ж. Альба
54'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Ф. Руис
46'
Замена
И. Мартинес
️️️️
Д. Льоренте
46'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Б. Хиль
ГОЛ! 1:0!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
О. Китеишвили
44'
Желтая карточка
Б. Зивзивадзе
19'
14'
Желтая карточка
П. Порро
7'
Желтая карточка
Д. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
2
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
21
Валериан Гвилия
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Испания
23
Унаи Симон
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
22
Брайан Хиль
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Педри
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Грузия
17
Лазари Купатадзе
ВР
1
Георгий Мамардашвили
ВР
13
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
21
Григол Чабрадзе
ПЗ
14
Гиорги Беридзе
ЛВ
10
Ника Квеквескири
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
6
Георгий Абурджания
ЦП
14
Лаша Парунашвили
ЦП
20
Джамбул Джигаури
АП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Испания
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
16
Родри
ОП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
5
Маркос Льоренте
ЦП
8
Коке
ЦП
10
Серхио Каналес
АП
10
Дани Ольмо
АП
4-4-1-1
1
Лория
2
Гиорбелидзе
4
Кашия
2
Какабадзе
3
Двали
8
Китеишвили
21
Гвилия
20
Канкава
12
Лобжанидзе
7
Кварацхелия
11
Зивзивадзе
4-1-2-2-1
23
Симон
12
Порро
4
Гарсия
3
Льоренте
18
Альба
5
Бускетс
20
Педри
8
Руис
7
Торрес
22
Хиль
7
Мората
7
Кварацхелия
10
Квеквескири
10
Квеквескири
7
Кварацхелия
8
Китеишвили
14
Беридзе
14
Беридзе
8
Китеишвили
2
Какабадзе
21
Чабрадзе
21
Чабрадзе
2
Какабадзе
12
Лобжанидзе
19
Шенгелия
19
Шенгелия
12
Лобжанидзе
11
Зивзивадзе
11
Квилитая
11
Квилитая
11
Зивзивадзе
5
Бускетс
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
5
Бускетс
8
Руис
10
Алькантара
10
Алькантара
8
Руис
12
Порро
5
Льоренте
5
Льоренте
12
Порро
3
Льоренте
4
Мартинес
4
Мартинес
3
Льоренте
22
Хиль
10
Ольмо
10
Ольмо
22
Хиль
Остались в запасе
Грузия
Испания
17
Лазари Купатадзе
ВР
18
Гиа Григалава
ЦЗ
13
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
1
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Георгий Абурджания
ЦП
14
Лаша Парунашвили
ЦП
20
Джамбул Джигаури
АП
Главный тренер
Вилли Саньоль
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
10
Серхио Каналес
АП
15
Серхио Рамос
ЦЗ
8
Коке
ЦП
16
Родри
ОП
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
17
Лазари Купатадзе
ВР
18
Гиа Григалава
ЦЗ
13
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
1
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Георгий Абурджания
ЦП
14
Лаша Парунашвили
ЦП
20
Джамбул Джигаури
АП
Остались в запасе
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
10
Серхио Каналес
АП
15
Серхио Рамос
ЦЗ
8
Коке
ЦП
16
Родри
ОП
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Грузия - Испания
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Грузия
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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