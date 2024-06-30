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Расписание матчей
Евро-2024
Испания - Грузия
Испания - Грузия: обзор матча 30 июня 2024
Испания
30.06.2024, воскресенье, 22:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Грузия
39'
Родри
51'
Ф. Руис
75'
Н. Уильямс
83'
Д. Ольмо
18'
Р. Ле Норман (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Испания - Грузия
ГОЛ! 4:1!
Д. Ольмо
Пас отдал
М. Оярсабаль
83'
Замена
М. Мерино
️️️️
Ф. Руис
82'
Замена
Х. Навас
️️️️
Д. Карвахаль
81'
79'
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
Г. Гвелесиани
79'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
Ж. Микаутадзе
ГОЛ! 3:1!
Н. Уильямс
Пас отдал
Ф. Руис
75'
71'
Желтая карточка
З. Давиташвили
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Мората
66'
Замена
А. Гримальдо
️️️️
М. Кукурелья
66'
63'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
Г. Чакветадзе
63'
Замена
Г. Цитаишвили
️️️️
Л. Лочошвили
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Педри
52'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Руис
Пас отдал
Л. Ямаль
51'
Желтая карточка
А. Мората
44'
41'
Замена
С. Алтунашвили
️️️️
О. Китеишвили
40'
Травма
О. Китеишвили
ГОЛ! 1:1!
Родри
Пас отдал
Н. Уильямс
39'
18'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Ле Норман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Педри
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Испания
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
15
Алекс Баэна
ЛВ
6
Микель Мерино
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Фермин Лопес
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
9
Айосе Перес
ЦФ
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
10
Ника Квеквескири
ЦП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
26
Габриэль Сигуа
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
7
Зурико Давиташвили
АП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Симон
22
Кукурелья
3
Ле Норман
14
Ляпорт
2
Карвахаль
16
Родри
20
Педри
8
Руис
10
Ямаль
17
Уильямс
7
Мората
3-2-3-1-1
1
Мамардашвили
4
Кашия
3
Двали
4
Лочошвили
2
Какабадзе
15
Гвелесиани
10
Чакветадзе
8
Китеишвили
6
Кочорашвили
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
22
Кукурелья
3
Гримальдо
3
Гримальдо
22
Кукурелья
2
Карвахаль
22
Навас
22
Навас
2
Карвахаль
8
Руис
6
Мерино
6
Мерино
8
Руис
20
Педри
10
Ольмо
10
Ольмо
20
Педри
7
Мората
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
7
Мората
15
Гвелесиани
10
Квеквескири
10
Квеквескири
15
Гвелесиани
8
Китеишвили
8
Алтунашвили
8
Алтунашвили
8
Китеишвили
10
Чакветадзе
7
Давиташвили
7
Давиташвили
10
Чакветадзе
4
Лочошвили
19
Цитаишвили
19
Цитаишвили
4
Лочошвили
22
Микаутадзе
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
22
Микаутадзе
Остались в запасе
Испания
Грузия
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
4
Начо
ЦЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Фермин Лопес
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
7
Ферран Торрес
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
9
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
26
Габриэль Сигуа
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
4
Начо
ЦЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Фермин Лопес
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
7
Ферран Торрес
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
9
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
26
Габриэль Сигуа
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Испания - Грузия
1
1
Всего ударов по воротам
35
4
Удары в створ
13
0
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
13
3
Нарушения
11
5
Офсайды
3
0
Количество передач
794
264
Сейвы
0
9
Точность передач %
94
79
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
21
1
Удары из-за пределов штрафной
14
3
xG (ожидаемые голы)
2.98
0.24
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Грузия
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Рейн Энерги
Посещаемость:
42233 из 50374 зрителей (83%)
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