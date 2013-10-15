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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Испания - Грузия
Испания - Грузия: обзор матча 15 октября 2013
Испания
15.10.2013, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа I
2 : 0
Завершен
Грузия
25'
А. Негредо
59'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Грузия
89'
Замена
И. Модебадзе
️️️️
Н. Гелашвили
Замена
Иско
️️️️
А. Иньеста
81'
75'
Замена
Л. Хмаладзе
️️️️
Э. Григалашвили
69'
Замена
А. Эбралидзе
️️️️
Ш. Григалашвили
Замена
Коке
️️️️
Хави
64'
ГОЛ! 2:0!
Х. Мата
Пас отдал
Ж. Пике
59'
Замена
Х. Мата
️️️️
Педро
56'
54'
Желтая карточка
А. Хубутия
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
Пас отдал
А. Иньеста
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
0
Альберто Морено
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
16
Хуанфран
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Хави
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
11
Педро
ПВ
9
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
19
Элгуджа Григалашвили
ЛЗ
0
Георгий Хидешели
ЦЗ
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
4
Гурам Кашия
(К)
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
21
Ираклий Дзария
ЛП
16
Дато Квирквелия
ОП
9
Николоз Гелашвили
ЦП
0
Александр Кобахидзе
ПП
0
Шота Григалашвили
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
8
Коке
ЦП
13
Хуан Мата
АП
21
Давид Сильва
АП
22
Иско
АП
7
Мичу
ЦФ
Грузия
0
Нукри Ревишвили
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
0
Александр Квахадзе
ЦЗ
18
Гульверд Томашвили
ЦЗ
18
Леван Хмаладзе
ОП
17
Автандил Эбралидзе
ЦП
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
0
Иракли Модебадзе
ЦФ
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Касильяс
22
Навас
3
Пике
15
Рамос
0
Морено
5
Бускетс
16
Хуанфран
8
Хави
6
Иньеста
11
Педро
9
Негредо
3-3-3-1
1
Лория
0
Хидешели
6
Хубутия
4
Кашия
2
Лобжанидзе
16
Квирквелия
19
Григалашвили
0
Кобахидзе
9
Гелашвили
21
Дзария
0
Григалашвили
8
Хави
8
Коке
8
Коке
8
Хави
11
Педро
13
Мата
13
Мата
11
Педро
6
Иньеста
22
Иско
22
Иско
6
Иньеста
0
Григалашвили
17
Эбралидзе
17
Эбралидзе
0
Григалашвили
9
Гелашвили
0
Модебадзе
0
Модебадзе
9
Гелашвили
19
Григалашвили
18
Хмаладзе
18
Хмаладзе
19
Григалашвили
Остались в запасе
Испания
Грузия
4
Марио Суарес
ЦЗ
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
21
Давид Сильва
АП
7
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
0
Александр Квахадзе
ЦЗ
18
Гульверд Томашвили
ЦЗ
0
Нукри Ревишвили
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
21
Давид Сильва
АП
7
Мичу
ЦФ
Остались в запасе
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
0
Александр Квахадзе
ЦЗ
18
Гульверд Томашвили
ЦЗ
0
Нукри Ревишвили
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Испания - Грузия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Карлос Бельмонте
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