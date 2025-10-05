6 октября в Набережных Челнах состоится матч 13-го тура Первой лиги между «КАМАЗом» и «Уралом». Хозяева переживают спад, тогда как гости стабильно держатся в верхней части таблицы. Противостояние обещает быть напряжeнным: обе команды нуждаются в очках, но подходят к встрече в разной игровой форме.

«КАМАЗ»

Команда из Набережных Челнов находится в средней части таблицы и испытывает проблемы с результативностью. В последних четырeх турах «КАМАЗ» не побеждал, при этом забил лишь один гол. Поражение от «Черноморца» (0:1) стало отражением текущих трудностей в атаке. Несмотря на это, «КАМАЗ» остаeтся опасным дома – не проигрывает на своeм поле в шести из восьми последних матчей.Главная надежда хозяев – Руслан Апеков, забивший шесть мячей с начала сезона. Однако без надeжности в обороне и более активной игры в центре поля добиться успеха против команды уровня «Урала» будет сложно.

«Урал»

Команда из Екатеринбурга уверенно проводит сезон и идeт в группе лидеров. Несмотря на недавнее поражение от «СКА Хабаровск» (1:2), «Урал» стабильно набирает очки и демонстрирует организованный футбол. В последних пяти матчах команда забила семь голов, а еe атакующая линия во главе с Мартином Секуличем сохраняет высокий темп.При этом «Урал» не безупречен в обороне – команда пропускает в большинстве матчей, однако компенсирует это результативностью в атаке. На выезде уральцы выступают надeжно, но всe же часто позволяют соперникам создавать моменты.

Факты о командах

«КАМАЗ»

Не побеждает в 4 последних матчах турнира

Забивает в 3 матчах подряд

В среднем: 0.20 забитых и 1.00 пропущенный гол (последние 5 игр)

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних встреч

«Урал»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

В среднем: 1.40 забитых и 1.20 пропущенных голов (последние 5 игр)

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Урал»

Матч обещает быть сдержанным: «КАМАЗ» играет прагматично дома, а «Урал» предпочитает действовать аккуратно на выезде. Уральцы выглядят увереннее и обладают лучшими атакующими возможностями, однако не исключено, что хозяева смогут зацепиться за очки за счeт плотной обороны и быстрых контратак. Наиболее вероятен исход с минимальным перевесом гостей и не слишком результативным счeтом.

