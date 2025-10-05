Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«КАМАЗ» – «Урал»: прогноз и ставки на матч 6 октября 2025 с коэффициентом 1.80

05 октября 2025 8:17
КАМАЗ - Урал
06 окт. 2025, понедельник 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Урала» с форой (0)
Сделать ставку

6 октября в Набережных Челнах состоится матч 13-го тура Первой лиги между «КАМАЗом» и «Уралом». Хозяева переживают спад, тогда как гости стабильно держатся в верхней части таблицы. Противостояние обещает быть напряжeнным: обе команды нуждаются в очках, но подходят к встрече в разной игровой форме.

«КАМАЗ»

Команда из Набережных Челнов находится в средней части таблицы и испытывает проблемы с результативностью. В последних четырeх турах «КАМАЗ» не побеждал, при этом забил лишь один гол. Поражение от «Черноморца» (0:1) стало отражением текущих трудностей в атаке. Несмотря на это, «КАМАЗ» остаeтся опасным дома – не проигрывает на своeм поле в шести из восьми последних матчей.Главная надежда хозяев – Руслан Апеков, забивший шесть мячей с начала сезона. Однако без надeжности в обороне и более активной игры в центре поля добиться успеха против команды уровня «Урала» будет сложно.

«Урал»

Команда из Екатеринбурга уверенно проводит сезон и идeт в группе лидеров. Несмотря на недавнее поражение от «СКА Хабаровск» (1:2), «Урал» стабильно набирает очки и демонстрирует организованный футбол. В последних пяти матчах команда забила семь голов, а еe атакующая линия во главе с Мартином Секуличем сохраняет высокий темп.При этом «Урал» не безупречен в обороне – команда пропускает в большинстве матчей, однако компенсирует это результативностью в атаке. На выезде уральцы выступают надeжно, но всe же часто позволяют соперникам создавать моменты.

Факты о командах

«КАМАЗ»

  • Не побеждает в 4 последних матчах турнира
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 0.20 забитых и 1.00 пропущенный гол (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних встреч

«Урал»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забитых и 1.20 пропущенных голов (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей

Личные встречи
47% (9)
26% (5)
26% (5)
27
Забитых мячей
19
1.42
В среднем за матч
1
4:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 27 тур
Урал
2 : 1
05.04.2025
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 11 тур
КАМАЗ
0 : 2
21.09.2024
Урал
Россия. Кубок, 3 тур
КАМАЗ
1 : 0
27.10.2021
Урал
Россия. ФНЛ, 30 тур
КАМАЗ
0 : 1
25.09.2011
Урал
Россия. ФНЛ, 10 тур
Урал
2 : 3
18.05.2011
КАМАЗ
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Урал
1 : 1
22.09.2010
КАМАЗ
Россия. Первый дивизион, 11 тур
КАМАЗ
1 : 1
21.05.2010
Урал
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Урал
0 : 3
25.10.2009
КАМАЗ
Россия. Первый дивизион, 18 тур
КАМАЗ
1 : 1
27.06.2009
Урал
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Урал
1 : 3
08.09.2008
КАМАЗ
Россия. Первый дивизион, 12 тур
КАМАЗ
2 : 1
18.05.2008
Урал
Чемпионат России, 31 тур
Урал
1 : 0
12.10.1996
КАМАЗ
Чемпионат России, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
03.07.1996
Урал
Чемпионат России, 18 тур
КАМАЗ
4 : 0
29.07.1995
Урал
Чемпионат России, 11 тур
Урал
0 : 0
17.06.1995
КАМАЗ
Чемпионат России, 25 тур
КАМАЗ
0 : 0
25.09.1994
Урал
Чемпионат России, 6 тур
Урал
0 : 1
09.04.1994
КАМАЗ
Чемпионат России, 36 тур
Урал
4 : 1
10.11.1993
КАМАЗ
Чемпионат России, 2 тур
КАМАЗ
3 : 1
13.03.1993
Урал
Показать все

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Урал»

Матч обещает быть сдержанным: «КАМАЗ» играет прагматично дома, а «Урал» предпочитает действовать аккуратно на выезде. Уральцы выглядят увереннее и обладают лучшими атакующими возможностями, однако не исключено, что хозяева смогут зацепиться за очки за счeт плотной обороны и быстрых контратак. Наиболее вероятен исход с минимальным перевесом гостей и не слишком результативным счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Урала» с форой (0) – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.80
Победа «Урала» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Урал КАМАЗ
Другие прогнозы
06.10.2025
19:30
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
КАМАЗ - Урал
Победа «Урала» с форой (0)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 