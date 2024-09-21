Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Урал
КАМАЗ - Урал: обзор матча 21 сентября 2024
КАМАЗ
21.09.2024, суббота, 17:30
Россия. Первая лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Урал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
7
Руслан Аюкин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
3-4-2-1
31
Анисимов
19
Тананеев
18
Мельников
22
Гюрджан
13
Почивалин
6
Козлов
21
Горелов
11
Стародуб
11
Апеков
53
Дерюгин
10
Караев
4-1-2-2-1
71
Мамин
22
Бевеев
53
Бардачев
2
Бегич
3
Гогличидзе
6
Сунгатулин
33
Мишкич
5
Егорычев
11
Ионов
10
Бикфалви
10
Секулич
Остались в запасе
КАМАЗ
Урал
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча КАМАЗ - Урал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Стадион:
КАМАЗ
Новости команд
Все
КАМАЗ
Урал
Первая лига России: шансы «Урала» и «Шинника» на победу в матче 20-го тура
09:38
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
8
Первая лига России: шансы «Ротора» и «КАМАЗа» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:09
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «КАМАЗа» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:09
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
«КАМАЗ» – «Спартак К»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «КАМАЗа» и «Спартака Кострома» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
Первая лига России: шансы «Урала» и «Шинника» на победу в матче 20-го тура
09:38
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
8
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+