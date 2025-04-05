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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - КАМАЗ
Урал - КАМАЗ: обзор матча 05 апреля 2025
Урал
05.04.2025, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
КАМАЗ
33'
Итало
60'
Итало
90+4'
Д. Стародуб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - КАМАЗ
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Д. Стародуб
87'
Замена
Р. Защепкин
️️️️
Ю. Кириллов
87'
Замена
Д. Стародуб
️️️️
В. Почивалин
Замена
М. Воронов
️️️️
И. Ишков
85'
80'
Желтая карточка
Д. Хубаев
Желтая карточка
С. Бегич
80'
Желтая карточка
Е. Филипенко
80'
Замена
В. Бондарев
️️️️
Т. Аюпов
75'
Замена
Е. Мосин
️️️️
М. Бевеев
75'
67'
Замена
Р. Голыбин
️️️️
Д. Караев
Замена
А. Егорычев
️️️️
Е. Марков
61'
ГОЛ! 2:0!
Итало
60'
36'
Замена
Д. Маругин
️️️️
А. Гюрджан
ГОЛ! 1:0!
Итало
33'
31'
Желтая карточка
А. Гюрджан
5'
Желтая карточка
В. Почивалин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
42
Юрий Кириллов
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
27
Иван Чудин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
18
Никита Морозов
АП
37
Виталий Бондарев
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
22
Андрей Солодухин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
27
Ренат Голыбин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
3-4-1-2
77
Щербицкий
2
Бегич
24
Филипенко
16
Итало
22
Бевеев
8
Аюпов
6
Сунгатулин
80
Бессмертный
97
Ишков
20
Марков
10
Секулич
4-2-2-2
31
Анисимов
76
Суханов
19
Тананеев
22
Гюрджан
13
Почивалин
42
Кириллов
2
Хубаев
28
Султонов
11
Апеков
10
Караев
59
Моторин
22
Бевеев
14
Мосин
14
Мосин
22
Бевеев
20
Марков
5
Егорычев
5
Егорычев
20
Марков
8
Аюпов
37
Бондарев
37
Бондарев
8
Аюпов
97
Ишков
97
Воронов
97
Воронов
97
Ишков
22
Гюрджан
3
Маругин
3
Маругин
22
Гюрджан
13
Почивалин
11
Стародуб
11
Стародуб
13
Почивалин
42
Кириллов
10
Защепкин
10
Защепкин
42
Кириллов
10
Караев
27
Голыбин
27
Голыбин
10
Караев
Остались в запасе
Урал
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Олег Шатов
76
Илья Купцов
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
22
Андрей Солодухин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
22
Андрей Солодухин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Урал - КАМАЗ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Нижний Новгород
- : -
05.12.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Герман Коваленко
(Казань)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Владимир Сивков (Пермь)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Николай Левников (Сочи)
Стадион:
Екатеринбург Арена
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