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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - КАМАЗ
Урал - КАМАЗ: обзор матча 25 октября 2009
Урал
25.10.2009, воскресенье, 15:00
Россия. Первый дивизион, 38 тур
0 : 3
Завершен
КАМАЗ
63'
С. Гогниев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - КАМАЗ
Замена
️️️️
А. Куканос
Замена
️️️️
И. Тодорович
Замена
️️️️
М. Пименов
Замена
️️️️
А. Катульский
ГОЛ! 0:1!
С. Гогниев
Замена
️️️️
О. Шатов
Замена
️️️️
А. Кобялко
Желтая карточка
А. Катульский
Желтая карточка
А. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
23
Алексей Катульский
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
77
Александр Куканос
ЦЗ
4
Антон Гудукин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
33
Андрей Перов
ЦП
19
Иван Тодорович
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
4-4-1-1
1
Солосин
34
Кацалапов
58
Ойеволе
2
Поворов
28
Климавичус
23
Катульский
36
Скрыльников
27
Шатов
8
Герк
13
Щаницин
55
Шишелов
3-2-3-2
16
Яшин
4
Гудукин
44
Рыков
75
Ложкин
34
Козлов
77
Куканос
33
Перов
19
Тодорович
14
Пименов
22
Кобялко
2
Гогниев
Остались в запасе
Урал
КАМАЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Урал - КАМАЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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