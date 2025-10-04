5 октября на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле состоится матч 8-го тура турецкой Суперлиги, где «Карагюмрюк» примет «Газиантеп». Хозяева пытаются выбраться из зоны вылета, а гости набрали хороший ход и удерживают место в верхней части таблицы. Оба клуба регулярно играют результативно, что делает предстоящий матч особенно интересным для прогнозов на голы.

«Карагюмрюк»

Команда переживает сложный старт сезона – всего три очка после семи туров. Несмотря на яркую атаку, оборона остаeтся главной проблемой: 11 пропущенных мячей в последних пяти встречах. Особенно болезненными стали поражения от «Самсунспора» (2:3) и «Трабзонспора» (3:4). Лишь Давид Фофана стабильно демонстрирует высокий уровень – три гола в двух матчах. «Карагюмрюк» забивает достаточно, но нестабилен в обороне, пропуская почти по два мяча за игру. Серия из четырeх поражений подряд делает встречу с «Газиантепом» для хозяев принципиальной.

«Газиантеп»

Гости выглядят уверенно и стабильно. Команда не проигрывает уже пять матчей, в которых неизменно забивает. Ярко проявляет себя атакующее звено – Александру Максим и партнеры регулярно создают моменты, а средняя результативность команды достигает двух голов за игру. В последних турах «Газиантеп» сыграл 2:2 с «Самсунспором» и добыл ничью с «Трабзонспором» (1:1). При этом оборона гостей не безупречна: команда допускает моменты и в среднем пропускает чуть больше гола за матч.

Факты о командах

«Карагюмрюк»

Проигрывает в 4 последних матчах

В среднем: 1.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 8 последних матчах

«Газиантеп»

Не проигрывает в 5 матчах подряд

В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в каждом из последних 5 матчей

Прогноз на матч «Карагюмрюк» – «Газиантеп»

«Карагюмрюк» демонстрирует агрессивный, но рискованный стиль – много атакует, но почти всегда оставляет свободные зоны за спиной. Против результативного «Газиантепа» это может обернуться очередной потерей очков. Гости в текущей форме способны реализовать свои моменты и как минимум не уступить. При этом и хозяева наверняка найдут шансы на гол при поддержке болельщиков. Сценарий встречи предсказывает открытый футбол и обмен результативными атаками.

