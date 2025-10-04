Введите ваш ник на сайте
«Карагюмрюк» – «Газиантеп»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.90

04 октября 2025 12:31
Карагюмрюк - Трабзонспор
27 сент. 2025, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 7 тур
1.90
Обе забьют
5 октября на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле состоится матч 8-го тура турецкой Суперлиги, где «Карагюмрюк» примет «Газиантеп». Хозяева пытаются выбраться из зоны вылета, а гости набрали хороший ход и удерживают место в верхней части таблицы. Оба клуба регулярно играют результативно, что делает предстоящий матч особенно интересным для прогнозов на голы.

«Карагюмрюк»

Команда переживает сложный старт сезона – всего три очка после семи туров. Несмотря на яркую атаку, оборона остаeтся главной проблемой: 11 пропущенных мячей в последних пяти встречах. Особенно болезненными стали поражения от «Самсунспора» (2:3) и «Трабзонспора» (3:4). Лишь Давид Фофана стабильно демонстрирует высокий уровень – три гола в двух матчах. «Карагюмрюк» забивает достаточно, но нестабилен в обороне, пропуская почти по два мяча за игру. Серия из четырeх поражений подряд делает встречу с «Газиантепом» для хозяев принципиальной.

«Газиантеп»

Гости выглядят уверенно и стабильно. Команда не проигрывает уже пять матчей, в которых неизменно забивает. Ярко проявляет себя атакующее звено – Александру Максим и партнеры регулярно создают моменты, а средняя результативность команды достигает двух голов за игру. В последних турах «Газиантеп» сыграл 2:2 с «Самсунспором» и добыл ничью с «Трабзонспором» (1:1). При этом оборона гостей не безупречна: команда допускает моменты и в среднем пропускает чуть больше гола за матч.

Факты о командах

«Карагюмрюк»

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 8 последних матчах

«Газиантеп»

  • Не проигрывает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в каждом из последних 5 матчей

Личные встречи
11% (1)
22% (2)
67% (6)
11
Забитых мячей
21
1.22
В среднем за матч
2.33
4:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 7 тур
Карагюмрюк
3 : 4
27.09.2025
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 29 тур
Трабзонспор
5 : 1
09.03.2024
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 10 тур
Карагюмрюк
0 : 0
29.10.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Трабзонспор
4 : 1
22.05.2023
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 16 тур
Карагюмрюк
4 : 1
28.12.2022
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Трабзонспор
1 : 1
15.04.2022
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 14 тур
Карагюмрюк
0 : 2
28.11.2021
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 0
24.04.2021
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 16 тур
Карагюмрюк
1 : 2
03.01.2021
Трабзонспор
Прогноз на матч «Карагюмрюк» – «Газиантеп»

«Карагюмрюк» демонстрирует агрессивный, но рискованный стиль – много атакует, но почти всегда оставляет свободные зоны за спиной. Против результативного «Газиантепа» это может обернуться очередной потерей очков. Гости в текущей форме способны реализовать свои моменты и как минимум не уступить. При этом и хозяева наверняка найдут шансы на гол при поддержке болельщиков. Сценарий встречи предсказывает открытый футбол и обмен результативными атаками.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.70
  • Фора (0) на «Газиантеп» – коэффициент 1.90

1.90
Обе забьют
Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Трабзонспор Карагюмрюк
