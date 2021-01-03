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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Трабзонспор
Карагюмрюк - Трабзонспор: обзор матча 03 января 2021
Карагюмрюк
03.01.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Трабзонспор
71'
Ю. Балковец
47'
Э. Нвакаеме
81'
К. Экубан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Трабзонспор
90'
+1
Замена
К. Ахмет Черекчи
️️️️
К. Экубан
90'
Желтая карточка
Л. Бэйкер
83'
Замена
Б. Афобе
️️️️
А. Пармак
81'
ГОЛ! 1:2!
К. Экубан
Замена
M. Egemen Pehlivan
️️️️
Д. Дурмаз
79'
72'
Замена
А. Омюр
️️️️
Флавио
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
Э. Алпарслан
72'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Балковец
71'
60'
Желтая карточка
Марлон
Желтая карточка
В. Арвеладзе
57'
Желтая карточка
Ю. Балковец
48'
47'
ГОЛ! 0:1!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
С. Асан
37'
Желтая карточка
А. Пармак
Замена
В. Арвеладзе
️️️️
Л. Билья
35'
13'
Желтая карточка
М. Хосейни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Карагюмрюк
22
Aksel Aktas
ЦП
18
Вато Арвеладзе
АП
93
Aykut Özer
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
0
Safa Kinali
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
4-4-1-1
2
Вивиано
22
Курукук
29
Балковец
3
Роко
60
Алпарслан
4
Алтинай
10
Дурмаз
6
Билья
5
Ндиайе
28
Дживелек
9
Собич
4-4-2
1
Чакир
61
Асан
5
Хосейни
23
Марлон
32
Ие
6
Пармак
8
Бэйкер
81
Экубан
8
Флавио
9
Нвакаеме
21
Джанини
10
Дурмаз
21
21
10
Дурмаз
6
Билья
18
Арвеладзе
18
Арвеладзе
6
Билья
60
Алпарслан
9
9
60
Алпарслан
81
Экубан
22
Черекчи
22
Черекчи
81
Экубан
8
Флавио
33
Омюр
33
Омюр
8
Флавио
6
Пармак
23
Афобе
23
Афобе
6
Пармак
Остались в запасе
Карагюмрюк
Трабзонспор
93
Aykut Özer
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
93
Aykut Özer
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
Остались в запасе
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Карагюмрюк - Трабзонспор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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