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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Карагюмрюк
Трабзонспор - Карагюмрюк: обзор матча 24 апреля 2021
Трабзонспор
24.04.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 37 тур
2 : 0
Завершен
Карагюмрюк
15'
Джанини (П)
66'
Джанини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Карагюмрюк
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Борини
Замена
S. Kinali
️️️️
Э. Нвакаеме
90'
+3
Замена
А. Омюр
️️️️
Джанини
89'
72'
Замена
J. Lens
️️️️
A. Aktas
70'
Желтая карточка
Ф. Курукук
ГОЛ! 2:0!
Джанини
66'
64'
Замена
Ф. Борини
️️️️
M. ErdinÃ§
64'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Л. Билья
Замена
Флавио
️️️️
Ю. Сари
61'
49'
Желтая карточка
Г. Кампи
46'
Замена
Г. Кампи
️️️️
Э. Жуканович
Замена
М. Хосейни
️️️️
Э. Ие
46'
29'
Замена
А. Ндао
️️️️
Д. Дурмаз
Желтая карточка
Марлон
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Джанини
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
81
Калеб Экубан
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
21
Джанини
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
0
Safa Kinali
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Карагюмрюк
37
Гастон Кампи
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
67
Ali Riza Aslan
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
25
Yavuz Ulas Genc
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-3-3
1
Чакир
14
Уго
32
Ие
61
Асан
23
Марлон
81
Экубан
3
Эздемир
8
Бэйкер
9
Нвакаеме
7
Сари
21
Джанини
3-3-4
2
Вивиано
22
Курукук
6
Хеденстад
87
Жуканович
10
Дурмаз
22
6
Билья
9
93
Салибу
14
70
7
Сари
8
Флавио
8
Флавио
7
Сари
9
Нвакаеме
0
0
9
Нвакаеме
32
Ие
5
Хосейни
5
Хосейни
32
Ие
21
Джанини
33
Омюр
33
Омюр
21
Джанини
10
Дурмаз
18
Ндао
18
Ндао
10
Дурмаз
87
Жуканович
37
Кампи
37
Кампи
87
Жуканович
6
Билья
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
6
Билья
22
27
27
22
9
16
Борини
16
Борини
9
Остались в запасе
Трабзонспор
Карагюмрюк
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
67
Ali Riza Aslan
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
25
Yavuz Ulas Genc
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
23
Беник Афобе
ЦФ
Остались в запасе
67
Ali Riza Aslan
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
25
Yavuz Ulas Genc
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Трабзонспор - Карагюмрюк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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