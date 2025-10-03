4 октября на стадионе «Элланд Роуд» пройдет матч 7-го тура Премьер-лиги, в котором «Лидс» примет «Тоттенхэм». Хозяева находятся в середине таблицы и стараются стабилизировать результаты, тогда как лондонский клуб борется за лидирующие позиции и подходит к встрече с более уверенной серией.

«Лидс»

После 6 туров команда занимает 12-е место с 8 очками. Коллектив демонстрирует боевой характер, но нестабильность в результатах мешает закрепиться выше. В последних пяти матчах «Лидс» забил 6 голов и пропустил 5. Главная проблема – реализация моментов, поскольку лучший бомбардир Джейден Богл имеет всего один мяч в активе. При этом «Лидс» очень силен дома: команда не проигрывает на «Элланд Роуд» в 12 матчах подряд. Поддержка трибун и компактная игра в обороне делают хозяев непростым соперником для любого фаворита.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» после 6 туров занимают 4-е место с 11 очками. Команда забивает в каждом из трех последних матчей Премьер-лиги и демонстрирует атакующую стабильность. В 5 последних встречах «Тоттенхэм» оформил 9 голов, а пропустил 5. Лидером в атаке неожиданно стал защитник Микки ван де Вен, оформивший 3 мяча, что говорит о разнообразии в нападении. «Тоттенхэм» сохраняет серию без поражений на протяжении шести матчей, а уверенная игра в Лиге чемпионов подтверждает боевой настрой команды.

Факты о командах

«Лидс»

12-е место, 8 очков

Не проигрывает дома в 12 последних матчах

В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 матчах подряд

«Тоттенхэм»

4-е место, 11 очков

Не проигрывает в 6 последних матчах

В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 матчах подряд

Прогноз на матч «Лидс» – «Тоттенхэм»

Игра обещает быть напряженной: «Лидс» будет опираться на домашний фактор и компактную оборону, тогда как «Тоттенхэм» постарается использовать свои атакующие ресурсы и индивидуальное мастерство. Хозяева способны навязать борьбу и сыграть организованно, но у «Тоттенхэма» больше вариативности в атаке, что дает гостям преимущество. Встреча может получиться упорной, однако вероятность того, что «шпоры» сумеют увезти победу, достаточно высока.

Рекомендации для прогноза