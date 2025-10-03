Введите ваш ник на сайте
«Лидс» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 2.5

03 октября 2025 8:30
Лидс - Тоттенхэм
04 окт. 2025, суббота 14:30 | Англия. Премьер-лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
2.50
Победа «Тоттенхэма»
Сделать ставку

4 октября на стадионе «Элланд Роуд» пройдет матч 7-го тура Премьер-лиги, в котором «Лидс» примет «Тоттенхэм». Хозяева находятся в середине таблицы и стараются стабилизировать результаты, тогда как лондонский клуб борется за лидирующие позиции и подходит к встрече с более уверенной серией.

«Лидс»

После 6 туров команда занимает 12-е место с 8 очками. Коллектив демонстрирует боевой характер, но нестабильность в результатах мешает закрепиться выше. В последних пяти матчах «Лидс» забил 6 голов и пропустил 5. Главная проблема – реализация моментов, поскольку лучший бомбардир Джейден Богл имеет всего один мяч в активе. При этом «Лидс» очень силен дома: команда не проигрывает на «Элланд Роуд» в 12 матчах подряд. Поддержка трибун и компактная игра в обороне делают хозяев непростым соперником для любого фаворита.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» после 6 туров занимают 4-е место с 11 очками. Команда забивает в каждом из трех последних матчей Премьер-лиги и демонстрирует атакующую стабильность. В 5 последних встречах «Тоттенхэм» оформил 9 голов, а пропустил 5. Лидером в атаке неожиданно стал защитник Микки ван де Вен, оформивший 3 мяча, что говорит о разнообразии в нападении. «Тоттенхэм» сохраняет серию без поражений на протяжении шести матчей, а уверенная игра в Лиге чемпионов подтверждает боевой настрой команды.

Факты о командах

«Лидс»

  • 12-е место, 8 очков
  • Не проигрывает дома в 12 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 матчах подряд

«Тоттенхэм»

  • 4-е место, 11 очков
  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 матчах подряд

Личные встречи
20% (2)
10% (1)
70% (7)
14
Забитых мячей
26
1.4
В среднем за матч
2.6
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 2
04.10.2025
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лидс
1 : 4
28.05.2023
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
4 : 3
12.11.2022
Лидс
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Лидс
0 : 4
26.02.2022
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Тоттенхэм
2 : 1
21.11.2021
Лидс
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лидс
3 : 1
08.05.2021
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Тоттенхэм
3 : 0
02.01.2021
Лидс
Англия. Кубок, 4 раунд
Лидс
2 : 1
27.01.2013
Тоттенхэм
Англия. Кубок, 1/16 финала
Лидс
1 : 3
03.02.2010
Тоттенхэм
Англия. Кубок, 1/16 финала
Тоттенхэм
2 : 2
23.01.2010
Лидс
Показать все

Прогноз на матч «Лидс» – «Тоттенхэм»

Игра обещает быть напряженной: «Лидс» будет опираться на домашний фактор и компактную оборону, тогда как «Тоттенхэм» постарается использовать свои атакующие ресурсы и индивидуальное мастерство. Хозяева способны навязать борьбу и сыграть организованно, но у «Тоттенхэма» больше вариативности в атаке, что дает гостям преимущество. Встреча может получиться упорной, однако вероятность того, что «шпоры» сумеют увезти победу, достаточно высока.

Рекомендации для прогноза

  • Победа «Тоттенхэма» – коэффициент 2.5
  • Индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1 – коэффициент 1.80

Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Лидс
Рекомендуем
