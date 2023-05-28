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АПЛ 2026/2027
Лидс - Тоттенхэм
Лидс - Тоттенхэм: обзор матча 28 мая 2023
Лидс
28.05.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 4
Завершен
Тоттенхэм
67'
Д. Харрисон
2'
Г. Кейн
47'
П. Порро
69'
Г. Кейн
90+5'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Тоттенхэм
90'
+5
ГОЛ! 1:4!
Л. Моура
90'
+1
Замена
Л. Моура
️️️️
П. Порро
90'
+1
Замена
Д. Эббот
️️️️
О. Скипп
Замена
В. Гнонто
️️️️
Д. Харрисон
88'
77'
Замена
М. Крейг
️️️️
И. Биссума
76'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Х. Сон
69'
ГОЛ! 1:3!
Г. Кейн
Пас отдал
П. Порро
ГОЛ! 1:2!
Д. Харрисон
Пас отдал
Ж. Рюттер
67'
67'
Замена
П. Сарр
️️️️
Д. Кулушевски
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
У. МакКенни
60'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
М. Вебер
60'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
П. Стрейк
59'
Желтая карточка
Л. Купер
57'
47'
ГОЛ! 0:2!
П. Порро
Желтая карточка
М. Вебер
14'
Желтая карточка
П. Стрейк
9'
2'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Жоэль
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Джереми Чилокоа-Маллен
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
33
Джордж Эббот
ОП
37
Мэттью Крейг
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Жоэль
4
Стрейк
6
Купер
8
Вебер
4
Кох
5
Кристенсен
28
Форшоу
22
МакКенни
11
Харрисон
19
Родриго
3-3-1-2-1
17
Форстер
22
Эмерсон
2
Лангле
6
Санчес
23
Порро
34
Скипп
4
Дэвис
28
Биссума
21
Кулушевски
7
Сон
9
Кейн
8
Вебер
23
Фирпо
23
Фирпо
8
Вебер
4
Стрейк
11
Ааронсон
11
Ааронсон
4
Стрейк
11
Харрисон
29
Гнонто
29
Гнонто
11
Харрисон
22
МакКенни
10
Рюттер
10
Рюттер
22
МакКенни
34
Скипп
33
Эббот
33
Эббот
34
Скипп
28
Биссума
37
Крейг
37
Крейг
28
Биссума
21
Кулушевски
29
Сарр
29
Сарр
21
Кулушевски
23
Порро
7
Моура
7
Моура
23
Порро
7
Сон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
7
Сон
Остались в запасе
Лидс
Тоттенхэм
30
Илан Мелье
ВР
4
Джереми Чилокоа-Маллен
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
40
Брэндон Остин
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Остались в запасе
30
Илан Мелье
ВР
4
Джереми Чилокоа-Маллен
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Райан Мэйсон
Статистика матча Лидс - Тоттенхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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