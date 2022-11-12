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Тоттенхэм - Лидс
Тоттенхэм - Лидс: обзор матча 12 ноября 2022
Тоттенхэм
12.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
4 : 3
Завершен
Лидс
25'
Г. Кейн
51'
Б. Дэвис
81'
Р. Бентанкур
83'
Р. Бентанкур
10'
К. Саммервил
43'
Родриго
76'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Лидс
Замена
Л. Моура
️️️️
Д. Кулушевски
89'
89'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Родриго
87'
Вторая желтая
Т. Адамс
ГОЛ! 4:3!
Р. Бентанкур
Пас отдал
Д. Кулушевски
83'
ГОЛ! 3:3!
Р. Бентанкур
81'
79'
Замена
Л. Эйлинг
️️️️
М. Рока
76'
ГОЛ! 2:3!
Родриго
Пас отдал
М. Рока
71'
Желтая карточка
Т. Адамс
Замена
И. Биссума
️️️️
Ришарлисон
68'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
57'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Эмерсон
57'
Замена
Д. Санчес
️️️️
К. Лангле
57'
ГОЛ! 2:2!
Б. Дэвис
51'
49'
Желтая карточка
М. Рока
46'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
В. Гнонто
43'
ГОЛ! 1:2!
Родриго
Пас отдал
Р. Кристенсен
ГОЛ! 1:1!
Г. Кейн
25'
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Саммервил
Пас отдал
Б. Ааронсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Марк Рока
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Лидс
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
24
Дарко Гьяби
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
4-2-2-2
1
Льорис
4
Дэвис
15
Дайер
2
Лангле
22
Эмерсон
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
5
Перишич
21
Кулушевски
47
Ришарлисон
9
Кейн
4-2-3-1
30
Мелье
5
Кристенсен
4
Стрейк
4
Кох
6
Купер
12
Адамс
21
Рока
38
Саммервил
11
Ааронсон
29
Гнонто
19
Родриго
2
Лангле
6
Санчес
6
Санчес
2
Лангле
22
Эмерсон
2
Доэрти
2
Доэрти
22
Эмерсон
47
Ришарлисон
28
Биссума
28
Биссума
47
Ришарлисон
21
Кулушевски
7
Моура
7
Моура
21
Кулушевски
29
Гнонто
20
Гринвуд
20
Гринвуд
29
Гнонто
21
Рока
12
Эйлинг
12
Эйлинг
21
Рока
19
Родриго
11
Гелхардт
11
Гелхардт
19
Родриго
Остались в запасе
Тоттенхэм
Лидс
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
24
Дарко Гьяби
ЦП
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
17
Брайан Хиль
ЛВ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
24
Дарко Гьяби
ЦП
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Тоттенхэм - Лидс
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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