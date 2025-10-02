4 октября на стадионе ЦСК «Неман» в Гродно состоится матч 24 тура Высшей лиги Беларуси, где хозяева примут «Торпедо-БелАЗ». Для обеих команд встреча имеет большое значение: «Неман» борется за укрепление позиций в середине таблицы, а гости продолжают удерживать место в пятерке.

«Неман»

Команда из Гродно после 20 туров набрала 31 очко и расположилась на 8-й строчке. Прошлый тур оказался неудачным – поражение от «Сморгони» (0:1). В целом у «Немана» намечается спад: 3 поражения в последних 4 матчах и проблемы в обороне – 10 пропущенных мячей за 5 игр. Лидером остается Павел Савицкий с 6 голами, но его результативности недостаточно для перелома кризиса. Домашний фактор играет важную роль – команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей на своем поле.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинцы после 22 туров имеют 40 очков и идут на 5-й позиции. В последней игре они победили «Нафтан» со счетом 4:2, укрепив свои позиции в верхней части таблицы. Команда в хорошей форме: 3 победы в последних 5 матчах, а в атаке выделяется Павел Седько, забивший 10 мячей. «Торпедо-БелАЗ» стабильно играет впереди, забив 9 голов за пять встреч, но при этом оборона иногда допускает провалы – 6 пропущенных за тот же отрезок.

Факты о командах

«Неман»

31 очко после 20 туров

В среднем: 1.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 7 матчах подряд

Не проигрывает в 6 из 8 последних игр дома

«Торпедо-БелАЗ»

40 очков после 22 туров

В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Не проигрывает в 5 из 7 последних игр

Прогноз на матч «Неман» – «Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» выглядит более собранной и стабильной командой, обладая лучшей атакой и более надежной игрой в обороне. «Неман» же переживает непростой период, и даже домашний фактор может не сыграть ключевой роли, учитывая регулярные ошибки в защите. Гости подходят к матчу фаворитом и имеют больше шансов увезти победу, но при этом игра обещает быть результативной, ведь обе команды регулярно забивают.

Рекомендации для прогноза