«Неман» – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 2.00

02 октября 2025 9:37
Неман - Торпедо-БелАЗ
04 окт. 2025, суббота 17:45 | Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Торпедо-БелАЗ»
Сделать ставку

4 октября на стадионе ЦСК «Неман» в Гродно состоится матч 24 тура Высшей лиги Беларуси, где хозяева примут «Торпедо-БелАЗ». Для обеих команд встреча имеет большое значение: «Неман» борется за укрепление позиций в середине таблицы, а гости продолжают удерживать место в пятерке.

«Неман»

Команда из Гродно после 20 туров набрала 31 очко и расположилась на 8-й строчке. Прошлый тур оказался неудачным – поражение от «Сморгони» (0:1). В целом у «Немана» намечается спад: 3 поражения в последних 4 матчах и проблемы в обороне – 10 пропущенных мячей за 5 игр. Лидером остается Павел Савицкий с 6 голами, но его результативности недостаточно для перелома кризиса. Домашний фактор играет важную роль – команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей на своем поле.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинцы после 22 туров имеют 40 очков и идут на 5-й позиции. В последней игре они победили «Нафтан» со счетом 4:2, укрепив свои позиции в верхней части таблицы. Команда в хорошей форме: 3 победы в последних 5 матчах, а в атаке выделяется Павел Седько, забивший 10 мячей. «Торпедо-БелАЗ» стабильно играет впереди, забив 9 голов за пять встреч, но при этом оборона иногда допускает провалы – 6 пропущенных за тот же отрезок.

Факты о командах

«Неман»

  • 31 очко после 20 туров
  • В среднем: 1.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних игр дома

«Торпедо-БелАЗ»

  • 40 очков после 22 туров
  • В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних игр

Личные встречи
36% (14)
41% (16)
23% (9)
44
Забитых мячей
34
1.13
В среднем за матч
0.87
5:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Кубок, Финал
Неман
3 : 0
24.05.2025
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
16.05.2025
Неман
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 4
17.08.2024
Неман
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Неман
1 : 0
07.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
20.10.2023
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Неман
0 : 0
24.05.2023
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 2
06.08.2022
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Неман
2 : 0
19.03.2022
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Неман
3 : 1
28.11.2021
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
03.07.2021
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
26.09.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Неман
3 : 1
21.05.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
14.09.2019
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Неман
0 : 0
04.05.2019
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
07.10.2018
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Неман
1 : 0
28.05.2018
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Неман
0 : 1
24.09.2017
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
15.05.2017
Неман
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
15.10.2016
Неман
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Неман
0 : 3
04.06.2016
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
13.09.2015
Неман
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Неман
0 : 1
16.05.2015
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
05.07.2014
Неман
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 0
26.04.2014
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Неман
3 : 0
24.11.2013
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
05.10.2013
Неман
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
18.08.2013
Неман
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Неман
1 : 1
24.05.2013
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Неман
2 : 1
25.11.2012
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 5
12.08.2012
Неман
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Неман
1 : 1
07.05.2012
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Неман
0 : 0
27.11.2011
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Неман
2 : 2
20.08.2011
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 2
21.05.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Неман
2 : 1
23.10.2010
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Неман
0 : 0
27.06.2010
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
28.04.2010
Неман
Чемпионат Белоруссии, 26 тур
Неман
1 : 0
08.11.2009
Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии, 13 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
11.07.2009
Неман
Показать все

Прогноз на матч «Неман» – «Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» выглядит более собранной и стабильной командой, обладая лучшей атакой и более надежной игрой в обороне. «Неман» же переживает непростой период, и даже домашний фактор может не сыграть ключевой роли, учитывая регулярные ошибки в защите. Гости подходят к матчу фаворитом и имеют больше шансов увезти победу, но при этом игра обещает быть результативной, ведь обе команды регулярно забивают.

Рекомендации для прогноза

  • Победа «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

2.00
Победа «Торпедо-БелАЗ»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Неман
