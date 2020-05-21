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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Торпедо-БелАЗ
Неман - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 21 мая 2020
Неман
21.05.2020, четверг, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
43'
Г. Рассадкин
70'
В. Жуковский (П)
89'
З. Марушич
10'
Д. Юсов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Неман - Торпедо-БелАЗ
ГОЛ! 3:1!
З. Марушич
89'
Замена
E. Leshko
️️️️
Г. Кадымян
86'
83'
Замена
К. Леонович
️️️️
В. Горбачик
Желтая карточка
Г. Кадымян
80'
Желтая карточка
А. Васильев
76'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Жуковский
70'
60'
Замена
V. Zhurnevich
️️️️
Д. Юсов
Замена
М. Яблонский
️️️️
Г. Рассадкин
59'
Желтая карточка
А. Якимов
53'
46'
Замена
Д. Антилевский
️️️️
Н. Николаевич
ГОЛ! 1:1!
Г. Рассадкин
Пас отдал
Г. Кадымян
43'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Юсов
Пас отдал
В. Устинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
4
Андрей Васильев
ЦЗ
28
Danijel Stojković
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
45
Зоран Марушич
ЦП
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Торпедо-БелАЗ
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
13
Никита Николаевич
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
19
Виталий Устинов
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
22
Габриэль Рамос
ЦП
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Неман
5
Роман Вегеря
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
78
Егор Хвалько
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
8
Emir Shigaybaev
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
0
D. Ivanov
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
3-5-3
4
Васильев
28
21
Слабашевич
24
Якимов
11
Жуковский
28
Забелин
45
Марушич
46
Легчилин
92
Кадымян
91
Дударь
88
Рассадкин
2-1-5-1-1
30
Сямук
16
Алисейко
88
Яшин
8
Капленко
18
Степанов
28
Юсов
20
Велозо
22
Рамос
19
Устинов
13
Николаевич
33
Горбачик
92
Кадымян
0
0
92
Кадымян
88
Рассадкин
78
Яблонский
78
Яблонский
88
Рассадкин
13
Николаевич
90
Антилевский
90
Антилевский
13
Николаевич
33
Горбачик
9
Леонович
9
Леонович
33
Горбачик
28
Юсов
99
99
28
Юсов
Остались в запасе
Неман
Торпедо-БелАЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
78
Егор Хвалько
ЦЗ
8
Emir Shigaybaev
ЦП
0
D. Ivanov
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
18
Владимир Щербо
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Остались в запасе
5
Роман Вегеря
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
78
Егор Хвалько
ЦЗ
8
Emir Shigaybaev
ЦП
0
D. Ivanov
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
Остались в запасе
18
Владимир Щербо
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча Неман - Торпедо-БелАЗ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
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Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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