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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Неман
Торпедо-БелАЗ - Неман: обзор матча 06 августа 2022
Торпедо-БелАЗ
06.08.2022, суббота, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Неман
35'
В. Побудей
46'
А. Сучков (АГ)
7'
Е. Зубович (П)
90+1'
Е. Зубович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Неман
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Е. Зубович
Замена
А. Ковалев
️️️️
Н. Пацко
81'
75'
Замена
М. Яблонский
️️️️
А. Якимов
Желтая карточка
И. Бурко
72'
56'
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
Н. Адамович
Замена
А. Антилевский
️️️️
В. Горбачик
54'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Сучков
46'
46'
Замена
К. Руденок
️️️️
А. Малиевский
46'
Замена
А. Сучков
️️️️
Р. Пасевич
ГОЛ! 1:1!
В. Побудей
35'
34'
Желтая карточка
А. Шукуров
32'
Желтая карточка
И. Садовничий
Замена
А. Макаров
️️️️
Е. Березкин
31'
23'
Желтая карточка
Р. Пасевич
Желтая карточка
А. Залеский
21'
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Е. Зубович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
91
Дмитрий Дударь
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
20
Липе Велозо
АП
33
Валерий Горбачик
ЦФ
29
Никита Пацко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
46
Алексей Легчилин
ЦП
8
Ненад Адамович
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Торпедо-БелАЗ
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Неман
19
Сергей Курганский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
21
Alfred Mazurich
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
17
Антон Сучков
ЦФ
3-1-2-2-2
91
Дударь
5
Бурко
13
Залеский
19
Устинов
6
Мякиш
6
Премудров
27
Березкин
30
Побудей
20
Велозо
29
Пацко
33
Горбачик
3-4-2-1
1
Малиевский
33
Карпович
20
Садовничий
14
Жимо
8
Адамович
24
Якимов
88
Савицкий
46
Легчилин
10
Шукуров
97
Пасевич
17
Зубович
29
Пацко
17
Ковалев
17
Ковалев
29
Пацко
33
Горбачик
11
Антилевский
11
Антилевский
33
Горбачик
27
Березкин
21
Макаров
21
Макаров
27
Березкин
1
Малиевский
25
Руденок
25
Руденок
1
Малиевский
8
Адамович
32
Павлюковец
32
Павлюковец
8
Адамович
24
Якимов
78
Яблонский
78
Яблонский
24
Якимов
97
Пасевич
17
Сучков
17
Сучков
97
Пасевич
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Неман
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
19
Сергей Курганский
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
21
Alfred Mazurich
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
19
Сергей Курганский
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
21
Alfred Mazurich
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Неман
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
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