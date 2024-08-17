Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Неман
Торпедо-БелАЗ - Неман: обзор матча 17 августа 2024
Торпедо-БелАЗ
17.08.2024, суббота, 21:00
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
1 : 4
Завершен
Неман
72'
Т. Шарковский
55'
Л. Гвет
77'
П. Савицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Неман
Замена
И. Василевич
️️️️
А. Бутаревич
89'
80'
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
Г. Алыкулов
77'
ГОЛ! 1:2!
П. Савицкий
Пас отдал
Г. Алыкулов
ГОЛ! 1:1!
Т. Шарковский
Пас отдал
И. Руцкий
72'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
В. Побудей
70'
Замена
И. Руцкий
️️️️
Н. Пацко
70'
65'
Замена
П. Савицкий
️️️️
И. Кухарчик
60'
Желтая карточка
И. Кухарчик
Замена
Т. Шарковский
️️️️
А. Ковалев
59'
Замена
S. Ruban
️️️️
М. Скавыш
58'
55'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гвет
Желтая карточка
И. Бурко
53'
52'
Желтая карточка
М. Козлов
46'
Замена
Е. Зубович
️️️️
А. Якимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
28
Saša Domić
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Неман
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Торпедо-БелАЗ
41
Максим Плотников
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
14
Stanislav Ruban
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
3-1-1-3-2
16
Абрамович
11
Левицкий
28
5
Бурко
44
Бутаревич
6
Премудров
30
Побудей
10
Шукуров
29
Пацко
15
Скавыш
17
Ковалев
4-1-3-1-1
1
Белов
4
Васильев
33
Карпович
22
Пархоменко
8
Пантя
47
Козлов
8
Кухарчик
15
Евдокимов
24
Якимов
11
Алыкулов
80
Гвет
29
Пацко
19
Руцкий
19
Руцкий
29
Пацко
17
Ковалев
10
Шарковский
10
Шарковский
17
Ковалев
44
Бутаревич
25
Василевич
25
Василевич
44
Бутаревич
30
Побудей
10
Лаптев
10
Лаптев
30
Побудей
15
Скавыш
14
14
15
Скавыш
11
Алыкулов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
11
Алыкулов
8
Кухарчик
88
Савицкий
88
Савицкий
8
Кухарчик
24
Якимов
17
Зубович
17
Зубович
24
Якимов
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Неман
41
Максим Плотников
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Неман
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Новости команд
Все
Торпедо-БелАЗ
Неман
Высшая лига: шансы «Торпедо-БелАЗ» и «Барановичей» на победу в матче 30-го тура
11:00
Высшая лига: шансы «Немана» и «Гомеля» на победу в матче 30-го тура
10:52
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Высшая лига: шансы «Торпедо-БелАЗ» и «Барановичей» на победу в матче 30-го тура
11:00
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
Высшая лига: шансы «Немана» и «Гомеля» на победу в матче 30-го тура
10:52
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Арсенала» и «Немана» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Неман» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Немана» и «Днепра Могилев» на победу в матче 28 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+