Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо Минск» – «Ислочь»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2025 с коэффициентом 2.13

27 сентября 2025 11:06
Динамо Мн - Ислочь
28 сент. 2025, воскресенье 19:30 | Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
2.13
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

28 сентября в столице пройдет один из центральных матчей 23-го тура Высшей лиги: «Динамо Минск» принимает «Ислочь». Команды расположились в верхней части таблицы и ведут борьбу за места в зоне еврокубков. Встреча обещает быть напряженной, с упором на атакующую игру обеих сторон.

«Динамо Минск»

Минчане находятся на втором месте, имея 42 очка после 21 тура. В последнем туре они одержали победу над «Сморгонью» (2:1), подтвердив стабильность результатов. Команда уверенно забивает: 9 голов в пяти последних встречах, при этом регулярно допускает ошибки в обороне – 6 пропущенных мячей. Мустафа Джиме остаeтся лучшим бомбардиром команды, но основная сила «Динамо» – в командных действиях в атаке. Коллектив забивает на протяжении восьми матчей подряд, что говорит о высокой продуктивности впереди. Однако проблемы в защите могут сыграть решающую роль против соперника с лучшей атакой лиги.

«Ислочь»

Гости идут на пятом месте с 39 очками после 22 туров и демонстрируют отличную форму. Команда не проигрывает уже семь матчей подряд, а их атакующая линия – одна из сильнейших в чемпионате. Александр Шестюк забил 17 голов и является главным оружием клуба. В последних пяти встречах «Ислочь» забила 7 раз, при этом пропустив лишь 4 мяча. Клуб показывает хорошее соотношение результативности и надeжности: в среднем 1.40 гола за матч при менее чем одном пропущенном. С такой статистикой «Ислочь» будет представлять серьeзную угрозу даже для лидеров турнира.

Факты о командах

«Динамо Минск»

  • Забил в 8 последних матчах подряд
  • В последних 5 играх: 1.80 гола забито и 1.20 пропущено в среднем
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних игр
  • 42 очка после 21 тура – второе место в таблице

«Ислочь»

  • Не проигрывает в 7 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 1.40 гола забито и 0.80 пропущено в среднем
  • Лучшая атака лиги – 39 мячей за 22 тура
  • Александр Шестюк – 17 голов в сезоне

Личные встречи
63% (12)
21% (4)
16% (3)
32
Забитых мячей
17
1.68
В среднем за матч
0.89
5:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Ислочь
2 : 2
11.05.2025
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
2 : 0
28.09.2024
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Ислочь
0 : 1
12.05.2024
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Ислочь
2 : 3
06.08.2023
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Динамо Мн
3 : 0
18.03.2023
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Ислочь
2 : 2
29.10.2022
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Динамо Мн
1 : 2
02.07.2022
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
2 : 1
19.09.2021
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Ислочь
1 : 3
09.05.2021
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Ислочь
2 : 1
20.09.2020
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
1 : 0
17.05.2020
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Ислочь
1 : 1
06.10.2019
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
1 : 0
24.05.2019
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
0 : 1
22.07.2018
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Динамо Мн
0 : 0
07.04.2018
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
1 : 5
28.10.2017
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Динамо Мн
1 : 0
16.06.2017
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
1 : 0
19.11.2016
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Ислочь
3 : 1
25.06.2016
Динамо Мн
Показать все

Прогноз на матч «Динамо Минск» – «Ислочь»

Обе команды подходят к матчу в хорошей форме и регулярно забивают. «Динамо Минск» будет играть первым номером и постарается использовать фактор домашнего поля. «Ислочь» же сделает ставку на скоростные атаки и реализацию моментов Шестюком. С учeтом статистики, логично ожидать результативного футбола с шансами обеих сторон на успех. Более стабильным выглядит вариант с тоталом, так как защита хозяев даeт сбои, а гости много создают впереди.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.13
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

2.13
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Ислочь Динамо Мн
Другие прогнозы
28.09.2025
13:00
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Окжетпес - Астана
Победа «Астаны»
28.09.2025
13:30
3.15
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло - Удинезе
Победа «Удинезе»
28.09.2025
14:00
2.05
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь - Неман
Обе команды забьют
28.09.2025
14:30
1.80
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА - Балтика
Победа ЦСКА
28.09.2025
15:00
1.93
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано - Севилья
Обе забьют
28.09.2025
15:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Тюмень - Волгарь
Волгарь не проиграет (X2)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 