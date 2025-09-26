Введите ваш ник на сайте
«Актобе» – «Кызыл-Жар»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

26 сентября 2025 11:28
Актобе - Кызыл-Жар
27 сент. 2025, суббота 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Актобе»
Сделать ставку

В 24-м туре Премьер-лиги Казахстана «Актобе» примет на своeм поле «Кызыл-Жар». Хозяева продолжают борьбу за место в верхней части таблицы, тогда как гости стремятся закрепиться в середине. Матч обещает быть напряжeнным: обе команды демонстрируют нестабильность в обороне и способны порадовать результативной игрой.

«Актобе»

Команда после 23 туров занимает 4-е место с 39 очками. В прошлом туре «Актобе» уступил «Улытау» (1:2), что стало вторым поражением подряд. Ключевая проблема команды – уязвимая оборона: 8 пропущенных голов за 5 матчей и серия из 8 игр подряд с пропущенными мячами. При этом в атаке команда сохраняет эффективность: Жайро Жан забил уже 8 мячей в сезоне, а в среднем за игру «Актобе» поражает ворота соперников 1.40 раза. На своeм поле клуб часто действует увереннее, что делает его фаворитом предстоящего матча.

«Кызыл-Жар»

После победы над «Окжетпесом» (3:1) команда поднялась на 9-е место, имея 24 очка. Лучший бомбардир Сенен Себаи наколотил 7 мячей, но в целом атака гостей выглядит не так убедительно: в среднем 1 гол за игру за последние 5 встреч. Главной проблемой остаeтся оборона – команда пропускает в 9 матчах подряд, а средний показатель составляет 1.20 мяча за игру. На выезде «Кызыл-Жар» играет слабо и редко уходит без поражения.

Факты о командах

«Актобе»

  • 39 очков и 4-е место в таблице
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • В среднем: 1.40 гола забито, 1.60 пропущено за последние 5 игр
  • Жайро Жан – 8 голов в сезоне

«Кызыл-Жар»

  • 24 очка и 9-е место
  • Пропускает в 9 последних матчах
  • В среднем: 1.00 гола забито, 1.20 пропущено за последние 5 игр
  • Сенен Себаи – 7 голов в сезоне

Личные встречи
50% (6)
33% (4)
17% (2)
15
Забитых мячей
9
1.25
В среднем за матч
0.75
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
14.06.2025
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Актобе
2 : 0
28.07.2024
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кызыл-Жар
0 : 2
12.05.2024
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кызыл-Жар
0 : 0
23.09.2023
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Актобе
1 : 3
02.04.2023
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Актобе
1 : 0
05.09.2022
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
16.04.2022
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Актобе
1 : 1
22.06.2021
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кызыл-Жар
1 : 2
13.04.2021
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 31 тур
Актобе
1 : 0
27.10.2018
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кызыл-Жар
2 : 1
07.07.2018
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Актобе
2 : 0
29.04.2018
Кызыл-Жар
Показать все

Прогноз на матч «Актобе» – «Кызыл-Жар»

Хозяева будут стремиться прервать серию неудач и укрепиться в зоне еврокубков. «Актобе» уверенно действует в атаке, и слабо организованная оборона гостей может дать шансы реализовать минимум пару моментов. «Кызыл-Жар» способен забить ответный мяч, но их нестабильность в защите играет против них. Наиболее вероятный исход – победа «Актобе» в результативной игре.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Актобе» – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.75
Победа «Актобе»
Калькулятор ставок
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Актобе
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 