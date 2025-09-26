В 24-м туре Премьер-лиги Казахстана «Актобе» примет на своeм поле «Кызыл-Жар». Хозяева продолжают борьбу за место в верхней части таблицы, тогда как гости стремятся закрепиться в середине. Матч обещает быть напряжeнным: обе команды демонстрируют нестабильность в обороне и способны порадовать результативной игрой.

«Актобе»

Команда после 23 туров занимает 4-е место с 39 очками. В прошлом туре «Актобе» уступил «Улытау» (1:2), что стало вторым поражением подряд. Ключевая проблема команды – уязвимая оборона: 8 пропущенных голов за 5 матчей и серия из 8 игр подряд с пропущенными мячами. При этом в атаке команда сохраняет эффективность: Жайро Жан забил уже 8 мячей в сезоне, а в среднем за игру «Актобе» поражает ворота соперников 1.40 раза. На своeм поле клуб часто действует увереннее, что делает его фаворитом предстоящего матча.

«Кызыл-Жар»

После победы над «Окжетпесом» (3:1) команда поднялась на 9-е место, имея 24 очка. Лучший бомбардир Сенен Себаи наколотил 7 мячей, но в целом атака гостей выглядит не так убедительно: в среднем 1 гол за игру за последние 5 встреч. Главной проблемой остаeтся оборона – команда пропускает в 9 матчах подряд, а средний показатель составляет 1.20 мяча за игру. На выезде «Кызыл-Жар» играет слабо и редко уходит без поражения.

Факты о командах

«Актобе»

39 очков и 4-е место в таблице

Пропускает в 8 последних матчах

В среднем: 1.40 гола забито, 1.60 пропущено за последние 5 игр

Жайро Жан – 8 голов в сезоне

«Кызыл-Жар»

24 очка и 9-е место

Пропускает в 9 последних матчах

В среднем: 1.00 гола забито, 1.20 пропущено за последние 5 игр

Сенен Себаи – 7 голов в сезоне

Прогноз на матч «Актобе» – «Кызыл-Жар»

Хозяева будут стремиться прервать серию неудач и укрепиться в зоне еврокубков. «Актобе» уверенно действует в атаке, и слабо организованная оборона гостей может дать шансы реализовать минимум пару моментов. «Кызыл-Жар» способен забить ответный мяч, но их нестабильность в защите играет против них. Наиболее вероятный исход – победа «Актобе» в результативной игре.

