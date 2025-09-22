Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Текстильщик» – «Факел»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

22 сентября 2025 9:40
Текстильщик - Факел
24 сент. 2025, среда 19:30 | Россия. Кубок, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.65
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

24 сентября в рамках пути регионов 4-го раунда Кубка России пройдет матч «Текстильщик» – «Факел». Обе команды подходят к этой встрече в неоднозначной форме, но статистика последних недель дает основания ожидать напряжeнную борьбу с акцентом на плотную игру в центре поля.

«Текстильщик»

Хозяева в последних матчах показывают стабильность в обороне и аккуратность в атаке. В пяти играх команда забила 4 гола и пропустила 5. Особенно важно, что клуб не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, что свидетельствует о хорошем командном настрое и дисциплине. «Текстильщик» редко показывает результативные встречи: в среднем забивает 0.8 гола за игру и пропускает 1.0, что отражает осторожную манеру ведения игры. Кубковые матчи для команды традиционно важны, и здесь она будет стремиться максимально использовать фактор домашнего поля.

«Факел»

Гости пока далеки от оптимальной формы. В последних пяти встречах они сумели забить только 3 гола при 6 пропущенных. Средняя результативность составляет 0.6 гола за игру, что говорит о проблемах в атаке. При этом «Факел» достаточно стабильно пропускает (1.2 гола за матч), что осложняет достижение положительного результата. В Кубке гости обычно испытывают трудности на выезде, и в этой встрече они вновь окажутся в роли аутсайдера, несмотря на более высокий статус в Первой лиге.

Факты о командах

«Текстильщик»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем забивает 0.8 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.0 гола за игру
  • Играет прагматично и осторожно в атаке

«Факел»

  • В последних 5 играх забил всего 3 гола
  • Средняя результативность – 0.6 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за игру
  • Не отличается стабильностью в атакующих действиях

Личные встречи
0% (0)
20% (1)
80% (4)
1
Забитых мячей
13
0.2
В среднем за матч
2.6
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  0:5
Россия. ФНЛ, 33 тур
Текстильщик
0 : 5
16.04.2022
Факел
Россия. ФНЛ, 15 тур
Факел
3 : 0
03.10.2021
Текстильщик
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
1 : 0
11.04.2021
Текстильщик
Россия. ФНЛ, 16 тур
Текстильщик
0 : 0
17.10.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 11 тур
Текстильщик
1 : 4
31.08.2019
Факел

Прогноз на матч «Текстильщик» – «Факел»

Обе команды подходят к матчу с не самой высокой результативностью. «Текстильщик» более стабилен и способен использовать домашний фактор, в то время как «Факел» испытывает серьезные трудности с реализацией моментов. Вероятно, игра пройдет в закрытой манере с минимумом голов. Хозяева имеют все шансы зацепиться за положительный результат, но рискованная ставка на победителя в такой встрече может не оправдаться. Логично рассмотреть варианты, связанные с низкой результативностью.

Рекомендации

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.90

1.65
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. Кубок Факел Текстильщик
Другие прогнозы
22.09.2025
18:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Шахтер - Заря
Победа «Шахтера» с форой (-1)
22.09.2025
19:00
1.65
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Сочи - ЦСКА
Победа ЦСКА
22.09.2025
20:00
1.80
Турция. Суперлига, 6 тур
Галатасарай - Коньяспор
Победа «Галатасарая» с форой (-1.5)
22.09.2025
21:00
1.75
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель - ПСЖ
Победа «ПСЖ»
22.09.2025
21:45
1.45
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи - Пиза
Победа «Наполи» с форой (-1.5)
23.09.2025
15:00
1.75
Россия. Кубок, 4 раунд
ПСК - Урал
Победа «Урала»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 