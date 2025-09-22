24 сентября в рамках пути регионов 4-го раунда Кубка России пройдет матч «Текстильщик» – «Факел». Обе команды подходят к этой встрече в неоднозначной форме, но статистика последних недель дает основания ожидать напряжeнную борьбу с акцентом на плотную игру в центре поля.

«Текстильщик»

Хозяева в последних матчах показывают стабильность в обороне и аккуратность в атаке. В пяти играх команда забила 4 гола и пропустила 5. Особенно важно, что клуб не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, что свидетельствует о хорошем командном настрое и дисциплине. «Текстильщик» редко показывает результативные встречи: в среднем забивает 0.8 гола за игру и пропускает 1.0, что отражает осторожную манеру ведения игры. Кубковые матчи для команды традиционно важны, и здесь она будет стремиться максимально использовать фактор домашнего поля.

«Факел»

Гости пока далеки от оптимальной формы. В последних пяти встречах они сумели забить только 3 гола при 6 пропущенных. Средняя результативность составляет 0.6 гола за игру, что говорит о проблемах в атаке. При этом «Факел» достаточно стабильно пропускает (1.2 гола за матч), что осложняет достижение положительного результата. В Кубке гости обычно испытывают трудности на выезде, и в этой встрече они вновь окажутся в роли аутсайдера, несмотря на более высокий статус в Первой лиге.

Факты о командах

«Текстильщик»

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

В среднем забивает 0.8 гола за игру

Пропускает в среднем 1.0 гола за игру

Играет прагматично и осторожно в атаке

«Факел»

В последних 5 играх забил всего 3 гола

Средняя результативность – 0.6 гола за игру

Пропускает в среднем 1.2 гола за игру

Не отличается стабильностью в атакующих действиях

Прогноз на матч «Текстильщик» – «Факел»

Обе команды подходят к матчу с не самой высокой результативностью. «Текстильщик» более стабилен и способен использовать домашний фактор, в то время как «Факел» испытывает серьезные трудности с реализацией моментов. Вероятно, игра пройдет в закрытой манере с минимумом голов. Хозяева имеют все шансы зацепиться за положительный результат, но рискованная ставка на победителя в такой встрече может не оправдаться. Логично рассмотреть варианты, связанные с низкой результативностью.

Рекомендации