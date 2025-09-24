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Текстильщик - Факел: обзор матча 24 сентября 2025

Текстильщик
24.09.2025, среда, 19:30
Россия. Кубок, 4 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Факел
13' В. Азаров
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Текстильщик - Факел
Завершен
Пенальти не реализован Данил Аносов
ГОЛ! Нури Абдоков
0:3
Пенальти не реализован Никита Козловский
ГОЛ! Максим Турищев
0:2
ГОЛ! Ильнур Альшин
0:1
Пенальти не реализован Максим Поляков
Пенальти не реализован Илья Гапонов
Желтая карточка
Никита Козловский
90'
Замена
Владислав Тюрин ️️️️➡️️ Муслим Бамматгереев
75'
Замена
Никита Козловский ️️️️➡️️ Владимир Азаров
75'
75'
Замена
Илья Васин ️️️️➡️️ Георгий Гонгадзе
Замена
Данил Аносов ️️️️➡️️ Даур Квеквескири
62'
Замена
Тимур Мелекесцев ️️️️➡️️ Евгений Татаринов
62'
46'
Замена
Ильнур Альшин ️️️️➡️️ Никита Моцпан
46'
Замена
Илья Гапонов ️️️️➡️️ Станислав Магкеев
ГОЛ! 1:0! Владимир Азаров
13'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
21
Андрей Хитяев
ЛЗ
21
Никита Чистяков
ЛЗ
5
Андрей Евдокимов
ЦЗ
33
Максим Поляков
ЦП
7
Муслим Бамматгереев
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
99
Евгений Татаринов
ЦФ
9
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
70
Нури Абдоков
АП
11
Никита Моцпан
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
9
Максим Турищев
ЦФ
11
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Текстильщик
76
Евгений Стешин
ЦЗ
17
Никита Козловский
АП
69
Данил Аносов
ЛВ
18
Владислав Тюрин
ЛВ
11
Тимур Мелекесцев
ЦФ
Факел
62
Vladislav Kalinichev
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
9
Илья Васин
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
3-2-1-2
21
Чистяков
5
Евдокимов
21
Хитяев
33
Поляков
7
Бамматгереев
11
Квеквескири
9
Азаров
99
Татаринов
2-1-3-3
1
Фролкин
27
Магкеев
5
Габараев
18
Симонов
77
Багателия
11
Моцпан
70
Абдоков
11
Гонгадзе
9
Турищев
17
Ковалев
9
Азаров
17
Козловский
17
Козловский
9
Азаров
11
Квеквескири
69
Аносов
69
Аносов
11
Квеквескири
7
Бамматгереев
18
Тюрин
18
Тюрин
7
Бамматгереев
99
Татаринов
11
Мелекесцев
11
Мелекесцев
99
Татаринов
27
Магкеев
95
Гапонов
95
Гапонов
27
Магкеев
11
Гонгадзе
9
Васин
9
Васин
11
Гонгадзе
11
Моцпан
10
Альшин
10
Альшин
11
Моцпан
Остались в запасе
Текстильщик
Факел
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
62
Vladislav Kalinichev
ВР
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
62
Vladislav Kalinichev
ВР
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Текстильщик - Факел
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Информация о матче
Стадион:
Текстильщик
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