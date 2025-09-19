20 сентября на стадионе «Монтиливи» состоится матч пятого тура Ла Лиги, в котором «Жирона» примет «Леванте». Обе команды находятся в зоне аутсайдеров, и для них предстоящая встреча может стать шансом переломить неудачную серию и набрать столь важные очки.

«Жирона»

Каталонский клуб откровенно провалил старт сезона. После четырeх туров в активе всего 1 очко, а команда замыкает турнирную таблицу. В последних пяти матчах «Жирона» забила 4 мяча и пропустила 14 – один из худших показателей в лиге. Особенно слабо работает оборона: 2.8 гола в среднем за игру. При этом коллектив всe же показывает активность в атаке, отличаясь в каждом из последних матчей, что даeт надежду на борьбу в домашней встрече.

«Леванте»

Клуб из Валенсии также не блещет результатами – всего 1 очко после четырeх туров. Последняя игра против «Бетиса» завершилась ничьей 2:2, и это стало первой позитивной отметкой после трeх поражений подряд. «Леванте» забивает в среднем 1.4 гола за игру, что подтверждает наличие атакующего потенциала. Однако команда нестабильна в обороне – 9 пропущенных мячей в пяти последних встречах. Для гостей важно прервать серию поражений и выйти из зоны вылета, поэтому они явно будут играть на результат.

Факты о командах

«Жирона»

Не выигрывает в 6 матчах подряд

Пропускает в каждом из последних 6 матчей

В последних 5 играх: 0.80 забито и 2.80 пропущено за игру

Замыкает турнирную таблицу с 1 очком

«Леванте»

Не побеждает в 4 матчах подряд

Пропускает в каждом из последних 4 матчей

В последних 5 играх: 1.40 забито и 1.80 пропущено за игру

Последний матч: ничья с «Бетисом» 2:2

Прогноз на матч «Жирона» – «Леванте»

Обе команды находятся в кризисе и будут максимально мотивированы. «Жирона» отчаянно ищет первую победу и может использовать фактор домашнего поля, но еe оборона остаeтся крайне уязвимой. «Леванте» смотрится чуть стабильнее в атаке и регулярно забивает, однако также страдает от провалов в защите. С высокой вероятностью матч получится результативным, и исход может решиться буквально одним эпизодом.

Рекомендованные ставки