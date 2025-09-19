Введите ваш ник на сайте
«Жирона» – «Леванте»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 4

19 сентября 2025 9:39
Жирона - Леванте
20 сент. 2025, суббота 15:00 | Испания. Примера, 5 тур
Перейти в онлайн матча
4.00
Победа «Леванте»
Сделать ставку

20 сентября на стадионе «Монтиливи» состоится матч пятого тура Ла Лиги, в котором «Жирона» примет «Леванте». Обе команды находятся в зоне аутсайдеров, и для них предстоящая встреча может стать шансом переломить неудачную серию и набрать столь важные очки.

«Жирона»

Каталонский клуб откровенно провалил старт сезона. После четырeх туров в активе всего 1 очко, а команда замыкает турнирную таблицу. В последних пяти матчах «Жирона» забила 4 мяча и пропустила 14 – один из худших показателей в лиге. Особенно слабо работает оборона: 2.8 гола в среднем за игру. При этом коллектив всe же показывает активность в атаке, отличаясь в каждом из последних матчей, что даeт надежду на борьбу в домашней встрече.

«Леванте»

Клуб из Валенсии также не блещет результатами – всего 1 очко после четырeх туров. Последняя игра против «Бетиса» завершилась ничьей 2:2, и это стало первой позитивной отметкой после трeх поражений подряд. «Леванте» забивает в среднем 1.4 гола за игру, что подтверждает наличие атакующего потенциала. Однако команда нестабильна в обороне – 9 пропущенных мячей в пяти последних встречах. Для гостей важно прервать серию поражений и выйти из зоны вылета, поэтому они явно будут играть на результат.

Факты о командах

«Жирона»

  • Не выигрывает в 6 матчах подряд
  • Пропускает в каждом из последних 6 матчей
  • В последних 5 играх: 0.80 забито и 2.80 пропущено за игру
  • Замыкает турнирную таблицу с 1 очком

«Леванте»

  • Не побеждает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в каждом из последних 4 матчей
  • В последних 5 играх: 1.40 забито и 1.80 пропущено за игру
  • Последний матч: ничья с «Бетисом» 2:2

Личные встречи
25% (2)
38% (3)
38% (3)
10
Забитых мячей
12
1.25
В среднем за матч
1.5
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 37 тур
Жирона
1 : 2
12.05.2019
Леванте
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
2 : 2
04.01.2019
Жирона
Испания. Примера, 30 тур
Жирона
1 : 1
31.03.2018
Леванте
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 1
28.11.2017
Жирона
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
1 : 2
05.11.2017
Жирона
Испания. Кубок, 1/16 финала
Жирона
0 : 2
26.10.2017
Леванте
Испания. Сегунда, 38 тур
Леванте
2 : 1
13.05.2017
Жирона
Испания. Сегунда, 17 тур
Жирона
2 : 1
04.12.2016
Леванте
Прогноз на матч «Жирона» – «Леванте»

Обе команды находятся в кризисе и будут максимально мотивированы. «Жирона» отчаянно ищет первую победу и может использовать фактор домашнего поля, но еe оборона остаeтся крайне уязвимой. «Леванте» смотрится чуть стабильнее в атаке и регулярно забивает, однако также страдает от провалов в защите. С высокой вероятностью матч получится результативным, и исход может решиться буквально одним эпизодом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Леванте» – коэффициент 4
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

4.00
Победа «Леванте»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Леванте Жирона
