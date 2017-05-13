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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Жирона
Леванте - Жирона: обзор матча 13 мая 2017
Леванте
13.05.2017, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 38 тур
2 : 1
Завершен
Жирона
8'
Х. Луис Моралес
64'
Р. Пьер
78'
С. Лонго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Жирона
78'
ГОЛ! 2:1!
С. Лонго
ГОЛ! 2:0!
Р. Пьер
64'
Желтая карточка
Ж. Лерма
45'
ГОЛ! 1:0!
Х. Луис Моралес
8'
Начало матча
Статистика матча Леванте - Жирона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
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Эльче
Испания. Примера, 12 тур
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0 : 0
08.11.2026
Леванте
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Леванте
0 : 2
31.10.2026
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Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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