19 сентября на стадионе «Виа дель Маре» состоится матч 4 тура итальянской Серии А, где «Лечче» примет «Кальяри». Обе команды находятся на разных полюсах таблицы: хозяева замыкают турнирную сетку, а гости стартовали более уверенно и уже набрали 4 очка.

«Лечче»

После трех туров команда остается без побед, имея лишь одно очко. В последней игре «Лечче» не выдержал натиск «Аталанты» и проиграл 1:4, показав серьезные проблемы в обороне. В целом за пять последних матчей коллектив пропустил восемь голов, а результативность в атаке ограничилась пятью мячами. Лучший бомбардир – Мохамед Каба, забивший один раз в чемпионате. На своем поле «Лечче» пытается играть более активно, но пока этого не хватает для набора очков.

«Кальяри»

Гости начали сезон с ничьей против «Фиорентины», затем уступили «Наполи» (0:1), но быстро восстановились и обыграли «Парму» (2:0). Эта победа позволила подняться на 8-е место с четырьмя очками. «Кальяри» стабильно играет в обороне, пропуская в среднем менее одного мяча за игру, а в атаке распределяет голы между разными исполнителями. Лучший бомбардир – Себастьяно Луперто, отметившийся единственным мячом в чемпионате. Статистика последних встреч указывает на надежность и умение контролировать темп игры.

Факты о командах

«Лечче»

В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Без побед в чемпионате после трех туров

Пропускает в 3 последних матчах

Забивает в 17 матчах подряд в Серии А

«Кальяри»

В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 6 из 8 последних встреч

Победа в последнем туре над «Пармой» (2:0)

Сохранил ворота в неприкосновенности в 2 из 3 туров

Прогноз на матч «Лечче» – «Кальяри»

Обе команды не отличаются высокой результативностью, но разница в уровне организации игры очевидна. «Кальяри» умеет закрывать зоны и не позволяет соперникам создавать много моментов, в то время как «Лечче» слишком уязвим в обороне. На домашнем поле хозяева будут стараться действовать смелее, однако надежность гостей в защите и их способность использовать ошибки соперников делают их фаворитом. Наиболее вероятным выглядит исход в пользу «Кальяри» с минимальным перевесом, при этом матч вряд ли получится слишком результативным.

