Введите больше 2-х символов

«Лечче» – «Кальяри»: прогноз и ставки на матч 19 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

18 сентября 2025 8:35
Лечче - Кальяри
19 сент. 2025, пятница 21:45 | Италия. Серия А, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Кальяри» с форой (0)
Сделать ставку

19 сентября на стадионе «Виа дель Маре» состоится матч 4 тура итальянской Серии А, где «Лечче» примет «Кальяри». Обе команды находятся на разных полюсах таблицы: хозяева замыкают турнирную сетку, а гости стартовали более уверенно и уже набрали 4 очка.

«Лечче»

После трех туров команда остается без побед, имея лишь одно очко. В последней игре «Лечче» не выдержал натиск «Аталанты» и проиграл 1:4, показав серьезные проблемы в обороне. В целом за пять последних матчей коллектив пропустил восемь голов, а результативность в атаке ограничилась пятью мячами. Лучший бомбардир – Мохамед Каба, забивший один раз в чемпионате. На своем поле «Лечче» пытается играть более активно, но пока этого не хватает для набора очков.

«Кальяри»

Гости начали сезон с ничьей против «Фиорентины», затем уступили «Наполи» (0:1), но быстро восстановились и обыграли «Парму» (2:0). Эта победа позволила подняться на 8-е место с четырьмя очками. «Кальяри» стабильно играет в обороне, пропуская в среднем менее одного мяча за игру, а в атаке распределяет голы между разными исполнителями. Лучший бомбардир – Себастьяно Луперто, отметившийся единственным мячом в чемпионате. Статистика последних встреч указывает на надежность и умение контролировать темп игры.

Факты о командах

«Лечче»

  • В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Без побед в чемпионате после трех туров
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Забивает в 17 матчах подряд в Серии А

«Кальяри»

  • В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних встреч
  • Победа в последнем туре над «Пармой» (2:0)
  • Сохранил ворота в неприкосновенности в 2 из 3 туров

Личные встречи
25% (3)
42% (5)
33% (4)
15
Забитых мячей
19
1.25
В среднем за матч
1.58
2:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 21 тур
Кальяри
4 : 1
19.01.2025
Лечче
Италия. Серия А, 3 тур
Лечче
1 : 0
31.08.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 35 тур
Кальяри
1 : 1
05.05.2024
Лечче
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
1 : 1
06.01.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
0 : 0
12.07.2020
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
2 : 2
25.11.2019
Кальяри
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1 : 2
26.02.2012
Лечче
Италия. Серия А, 6 тур
Лечче
0 : 2
02.10.2011
Кальяри
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
3 : 3
17.04.2011
Кальяри
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
3 : 2
28.11.2010
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
2 : 0
15.02.2009
Лечче
Италия. Серия А, 5 тур
Лечче
2 : 0
28.09.2008
Кальяри
Показать все

Прогноз на матч «Лечче» – «Кальяри»

Обе команды не отличаются высокой результативностью, но разница в уровне организации игры очевидна. «Кальяри» умеет закрывать зоны и не позволяет соперникам создавать много моментов, в то время как «Лечче» слишком уязвим в обороне. На домашнем поле хозяева будут стараться действовать смелее, однако надежность гостей в защите и их способность использовать ошибки соперников делают их фаворитом. Наиболее вероятным выглядит исход в пользу «Кальяри» с минимальным перевесом, при этом матч вряд ли получится слишком результативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кальяри» с форой (0) – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.80

1.85
Победа «Кальяри» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Кальяри Лечче
Рекомендуем
