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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Кальяри
Лечче - Кальяри: обзор матча 31 августа 2024
Лечче
31.08.2024, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
26'
Н. Крстович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Кальяри
Замена
А. Ребич
️️️️
Н. Крстович
90'
+4
82'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Р. Пикколи
Замена
Г. Жан
️️️️
Ф. Жилберт
75'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
Л. Банда
75'
Замена
С. Пьеротти
️️️️
Б. Пьерре
75'
70'
Желтая карточка
Р. Марин
68'
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
А. Дейола
68'
Замена
М. Феличи
️️️️
П. Ацци
Желтая карточка
В. Фальконе
65'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Р. Уден
56'
48'
Желтая карточка
Д. Лападула
46'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Г. Цаппа
46'
Замена
Д. Лападула
️️️️
М. Прати
Красная карточка
П. Доргу
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Н. Крстович
Пас отдал
К. Гашпар
26'
24'
Желтая карточка
Г. Цаппа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
13
Патрик Доргу
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К)
ПЗ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
(К)
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
24
Хамза Рафья
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Кальяри
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
12
Ален Шерри
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Фальконе
24
Жилберт
25
Галло
4
Гашпар
13
Доргу
44
Пьерре
6
Башкиротто
20
Рамадани
10
Уден
19
Банда
90
Крстович
3-3-2-2
1
Скуффет
27
Ацци
5
Луперто
22
Мина
4
Цаппа
18
Прати
3
Ауджелло
14
Дейола
18
Марин
11
Лувумбо
91
Пикколи
24
Жилберт
18
Жан
18
Жан
24
Жилберт
19
Банда
29
Кулибали
29
Кулибали
19
Банда
10
Уден
20
Моренте
20
Моренте
10
Уден
90
Крстович
9
Ребич
9
Ребич
90
Крстович
44
Пьерре
50
Пьеротти
50
Пьеротти
44
Пьерре
4
Цаппа
19
Паломино
19
Паломино
4
Цаппа
14
Дейола
10
Виола
10
Виола
14
Дейола
91
Пикколи
30
Паволетти
30
Паволетти
91
Пикколи
27
Ацци
4
Феличи
4
Феличи
27
Ацци
18
Прати
18
Лападула
18
Лападула
18
Прати
Остались в запасе
Лечче
Кальяри
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
45
Антуан Макумбу
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
12
Ален Шерри
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Остались в запасе
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
45
Антуан Макумбу
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
12
Ален Шерри
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Лечче - Кальяри
1
1
3
Всего ударов по воротам
17
21
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
10
Нарушения
10
13
Офсайды
2
0
Количество передач
252
462
Сейвы
2
2
Точность передач %
71
81
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
5
12
Удары из пределов штрафной
12
16
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.13
1.94
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Виа Дель Маре
Новости команд
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