«Манчестер Сити» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 18 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

17 сентября 2025 8:41
Манчестер Сити - Наполи
18 сент. 2025, четверг 22:00 | Лига чемпионов, 1 тур
1.65
Победа «Манчестер Сити»
18 сентября на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, где «Манчестер Сити» примет «Наполи». Обе команды подходят к игре с внушительными результатами в атаке и демонстрируют уверенность в национальных чемпионатах, что делает встречу особенно интригующей.

«Манчестер Сити»

Английский клуб подходит к старту Лиги чемпионов после убедительной победы над «Манчестер Юнайтед» (3:0), которая подтвердила атакующую мощь коллектива. В последних пяти матчах «Сити» забил 11 голов и пропустил всего 4, что подчеркивает баланс между линиями. Средняя результативность в 2.20 гола за игру позволяет рассчитывать на давление у ворот соперника на протяжении всего матча. Однако стоит отметить и осечки – поражения от «Брайтона» (1:2) и «Тоттенхэма» (0:2) показали, что команда уязвима против соперников с быстрым переходом в атаку.

«Наполи»

Итальянский клуб подходит к встрече в превосходной форме, одержав шесть побед подряд. В Серии А «Наполи» уверенно обыграл «Фиорентину» (3:1) и «Сассуоло» (2:0), показывая высокую стабильность как в атаке, так и в обороне. За пять последних матчей команда забила 12 голов и пропустила лишь дважды, что говорит о надежности задней линии и уверенности в атакующих действиях. Средняя результативность на уровне 2.40 гола за игру делает «Наполи» одним из самых ярких коллективов на старте сезона.

Факты о командах

«Манчестер Сити»

  • В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 3:0 над «Манчестер Юнайтед» в последнем туре
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • Пропускает в 3 из 5 последних игр

«Наполи»

  • В среднем: 2.40 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа в 6 последних матчах
  • Забивает в 9 последних матчах
  • Пропустил только 2 гола за 5 игр

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
8
Забитых мячей
6
2
В среднем за матч
1.5
4:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  1:1
Лига чемпионов, 4 тур
Наполи
2 : 4
01.11.2017
Манчестер Сити
Лига чемпионов, 3 тур
Манчестер Сити
2 : 1
17.10.2017
Наполи
Лига Чемпионов, 5 тур
Наполи
2 : 1
22.11.2011
Манчестер Сити
Лига Чемпионов, 1 тур
Манчестер Сити
1 : 1
14.09.2011
Наполи

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Наполи»

Игра обещает быть напряженной и богатой на голевые моменты. «Манчестер Сити» обладает мощной атакой и поддержкой домашних трибун, но «Наполи» сейчас находится в лучшей форме и способен навязать борьбу. Сценарий с обменом голами выглядит весьма вероятным, учитывая статистику результативности обеих команд. При этом англичане остаются фаворитом встречи за счет качества состава и опыта в Лиге чемпионов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.65
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80

1.65
Победа «Манчестер Сити»
Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Наполи Манчестер Сити
