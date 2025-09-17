18 сентября на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, где «Манчестер Сити» примет «Наполи». Обе команды подходят к игре с внушительными результатами в атаке и демонстрируют уверенность в национальных чемпионатах, что делает встречу особенно интригующей.

«Манчестер Сити»

Английский клуб подходит к старту Лиги чемпионов после убедительной победы над «Манчестер Юнайтед» (3:0), которая подтвердила атакующую мощь коллектива. В последних пяти матчах «Сити» забил 11 голов и пропустил всего 4, что подчеркивает баланс между линиями. Средняя результативность в 2.20 гола за игру позволяет рассчитывать на давление у ворот соперника на протяжении всего матча. Однако стоит отметить и осечки – поражения от «Брайтона» (1:2) и «Тоттенхэма» (0:2) показали, что команда уязвима против соперников с быстрым переходом в атаку.

«Наполи»

Итальянский клуб подходит к встрече в превосходной форме, одержав шесть побед подряд. В Серии А «Наполи» уверенно обыграл «Фиорентину» (3:1) и «Сассуоло» (2:0), показывая высокую стабильность как в атаке, так и в обороне. За пять последних матчей команда забила 12 голов и пропустила лишь дважды, что говорит о надежности задней линии и уверенности в атакующих действиях. Средняя результативность на уровне 2.40 гола за игру делает «Наполи» одним из самых ярких коллективов на старте сезона.

Факты о командах

«Манчестер Сити»

В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Победа 3:0 над «Манчестер Юнайтед» в последнем туре

Забивает в 10 из 12 последних матчей

Пропускает в 3 из 5 последних игр

«Наполи»

В среднем: 2.40 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Победа в 6 последних матчах

Забивает в 9 последних матчах

Пропустил только 2 гола за 5 игр

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Наполи»

Игра обещает быть напряженной и богатой на голевые моменты. «Манчестер Сити» обладает мощной атакой и поддержкой домашних трибун, но «Наполи» сейчас находится в лучшей форме и способен навязать борьбу. Сценарий с обменом голами выглядит весьма вероятным, учитывая статистику результативности обеих команд. При этом англичане остаются фаворитом встречи за счет качества состава и опыта в Лиге чемпионов.

