Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Наполи
Манчестер Сити - Наполи: обзор матча 14 сентября 2011
Манчестер Сити
14.09.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
74'
А. Коларов
69'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Наполи
Замена
М. Сантана
️️️️
М. Гамшик
Замена
Г. Пандев
️️️️
Э. Кавани
Замена
К. Тевес
️️️️
Э. Джеко
Замена
А. Джонсон
️️️️
С. Насри
Замена
Г. Клиши
️️️️
А. Коларов
ГОЛ! 1:1!
А. Коларов
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
К. Маджо
Желтая карточка
Г. Инлер
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Э. Лавесси
Желтая карточка
С. Ароника
Желтая карточка
П. Каннаваро
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
15'
Желтая карточка
К. Маджо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Адам Джонсон
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
11
Коларов
4
Компани
15
Лескотт
5
Сабалета
14
Насри
18
Бэрри
42
Туре
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
6
Ароника
14
Кампаньяро
11
Маджо
88
Инлер
5
Гаргано
17
Гамшик
18
Суньига
10
Кавани
22
Лавесси
11
Коларов
3
Клиши
3
Клиши
11
Коларов
14
Насри
11
Джонсон
11
Джонсон
14
Насри
10
Джеко
32
Тевес
32
Тевес
10
Джеко
17
Гамшик
11
Сантана
11
Сантана
17
Гамшик
22
Лавесси
21
Джемаили
21
Джемаили
22
Лавесси
10
Кавани
21
Пандев
21
Пандев
10
Кавани
Остались в запасе
Манчестер Сити
Наполи
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Главный тренер
Роберто Манчини
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Манчестер Сити - Наполи
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Наполи
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+