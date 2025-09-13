14 сентября на стадионе «Локомотив» в Саратове состоится матч 10 тура Первой лиги, где «Сокол» примет «Шинник». Обе команды переживают затяжные безвыигрышные серии, но при этом находятся в разном турнирном положении. Для хозяев это шанс прервать неудачи, для гостей – возможность закрепиться в середине таблицы.

«Сокол»

Саратовский клуб после девяти туров располагается на последнем месте с четырьмя очками. В предыдущем туре команда уступила «Спартаку Кострома» (1:2) и продлила серию без побед до девяти матчей подряд. Главная проблема коллектива – слабая игра в обороне: девять пропущенных мячей в пяти последних встречах и семь игр подряд, где соперники обязательно отличались. В атаке ситуация также непростая: всего три гола за пять матчей. Владислав Шпитальный остаeтся ключевым игроком, забивший трижды, но поддержки партнeров ему явно не хватает. «Сокол» показывает характер, однако пока не способен набирать очки стабильно.

«Шинник»

Ярославская команда чувствует себя увереннее: 12 очков и 9-е место после девяти туров. В прошлом туре «Шинник» победил «Волгу Ульяновск» (2:0), что стало третьим матчем подряд без пропущенных голов. При этом команда также страдает от длительной безвыигрышной серии в турнире, которая растянулась уже на 14 матчей. Несмотря на это, «Шинник» демонстрирует дисциплинированную игру в защите: всего два пропущенных гола за последние пять встреч. В атаке команда действует умеренно – шесть забитых мячей за пять туров. Артeм Голубев оформил два гола и остаeтся ключевой фигурой впереди.

Факты о командах

«Сокол»

4 очка после 9 туров, 18-е место

Не выигрывает 9 матчей подряд

В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 7 матчах подряд

«Шинник»

12 очков после 9 туров, 9-е место

Не выигрывает 14 матчей подряд в Первой лиге

В среднем: 1.20 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

3 сухих матча подряд

Прогноз на матч «Сокол» – «Шинник»

Игра обещает быть напряжeнной, но вряд ли результативной. «Сокол» старается действовать смелее дома, однако слабая оборона регулярно приводит к потерям очков. «Шинник» в последних турах прибавил в защите и сумел наладить дисциплину, что делает его фаворитом в очной встрече. Ожидается осторожный футбол с минимумом голов. Наиболее вероятный сценарий – победа «Шинника» или низовой исход.

Рекомендации