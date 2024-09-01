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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Шинник
Сокол - Шинник: обзор матча 01 сентября 2024
Сокол
01.09.2024, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - Шинник
79'
Замена
Р. Куль
️️️️
Д. Сухомлинов
Замена
А. Гуз
️️️️
Н. Капленко
72'
Замена
Р. Юзепчук
️️️️
Д. Сасин
69'
69'
Замена
П. Шакуро
️️️️
Н. Гбамбле
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
Р. Чобанов
69'
Замена
И. Чуриков
️️️️
В. Самко
59'
50'
Желтая карточка
Л. Скворцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
46
Егор Синицын
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Косаревский
51
Синяк
13
Иванов
27
Молодцов
8
Капленко
22
Чобанов
28
Забелин
70
Самко
77
Сасин
9
Максименко
21
Карпицкий
3-3-1-2-1
95
Вамбольт
89
Загре
42
Джон
27
Черный
2
Косогоров
38
Алейников
2
Скворцов
5
Зинков
84
Гбамбле
8
Сухомлинов
9
Федоров
70
Самко
2
Чуриков
2
Чуриков
70
Самко
77
Сасин
77
Юзепчук
77
Юзепчук
77
Сасин
8
Капленко
8
Гуз
8
Гуз
8
Капленко
22
Чобанов
20
Полубояринов
20
Полубояринов
22
Чобанов
84
Гбамбле
90
Шакуро
90
Шакуро
84
Гбамбле
8
Сухомлинов
78
Куль
78
Куль
8
Сухомлинов
Остались в запасе
Сокол
Шинник
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
1
Сергей Айдаров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
46
Егор Синицын
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
46
Егор Синицын
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Сокол - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Захаров
(Казань)
Помощники судьи:
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Сергей Ядров (Калининград)
Резервный судья:
Юрий Матвеев (Москва)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Николай Объедков (Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
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