В 4-м туре английской Премьер-лиги на «Эмирейтс» «Арсенал» постарается вернуться к победам после минимального поражения от «Ливерпуля». В соперниках – «Ноттингем Форест», команда, начавшая сезон нестабильно, но уже успевшая удивить в атаке и вызвать вопросы в обороне. Матч имеет важное значение для обеих сторон: хозяева хотят сохранить позиции в топ-3, а гости стремятся закрепиться в середине таблицы.

«Арсенал»

После уверенных побед над «Лидсом» (5:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:0) команда потерпела поражение от «Ливерпуля» (0:1), но по-прежнему сохраняет отличную форму и занимает 3-е место. В трех стартовых турах лондонцы набрали 6 очков. Средняя результативность за 5 последних матчей – 1.60 гола за игру, при этом оборона допускает всего 1 мяч в среднем. Особое внимание стоит уделить Юрриену Тимберу – 2 гола в 3 матчах. На своем поле «Арсенал» действует уверенно и старается решать исход встреч еще в первом тайме.

«Ноттингем Форест»

Гости стартовали с 4 очками в трех матчах: победа над «Брентфордом», ничья с «Кристал Пэлас» и крупное поражение от «Вест Хэма» (0:3). «Ноттингем Форест» пропускает в каждом из трех туров, а общая серия матчей с пропущенными голами в Премьер-лиге насчитывает 11 игр. В атаке дела не так стабильно: лишь 4 мяча в 5 играх (0.80 в среднем). Впрочем, Крис Вуд с 2 голами может создать проблемы любой защите, особенно на контратаках. Гостевая форма сравнительно неплохая – в 5 из 7 последних выездных матчей команда не проигрывала.

Факты о командах

«Арсенал»

6 очков после 3 туров, 3-е место в таблице

Победы над «Лидсом» и «МЮ» с сухим счетом

В 5 последних матчах: 8 голов (1.60 за игру), 5 пропущено (1.00 за игру)

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей в турнире

«Ноттингем Форест»

4 очка в 3 турах, 10-е место

Пропускает в 11 матчах подряд

В 5 последних матчах: 4 гола (0.80), 5 пропущено (1.00)

Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных игр

Прогноз на матч

«Арсенал» выглядит значительно увереннее: высокая интенсивность, активная игра в атаке и слаженная оборона позволяют претендовать на уверенную победу. Команда стабильно играет дома, а встреча с нестабильным «Ноттингем Форестом» – отличный шанс набрать три очка. Гости нестабильны в защите, регулярно пропускают, и вряд ли смогут сдержать атакующий потенциал «Арсенала».

