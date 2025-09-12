Введите ваш ник на сайте
«Арсенал» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.77

12 сентября 2025 9:41
Арсенал - Ноттингем Форест
13 сент. 2025, суббота 14:30 | Англия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.77
Победа «Арсенала» с форой –1.5
Сделать ставку

В 4-м туре английской Премьер-лиги на «Эмирейтс» «Арсенал» постарается вернуться к победам после минимального поражения от «Ливерпуля». В соперниках – «Ноттингем Форест», команда, начавшая сезон нестабильно, но уже успевшая удивить в атаке и вызвать вопросы в обороне. Матч имеет важное значение для обеих сторон: хозяева хотят сохранить позиции в топ-3, а гости стремятся закрепиться в середине таблицы.

«Арсенал»

После уверенных побед над «Лидсом» (5:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:0) команда потерпела поражение от «Ливерпуля» (0:1), но по-прежнему сохраняет отличную форму и занимает 3-е место. В трех стартовых турах лондонцы набрали 6 очков. Средняя результативность за 5 последних матчей – 1.60 гола за игру, при этом оборона допускает всего 1 мяч в среднем. Особое внимание стоит уделить Юрриену Тимберу – 2 гола в 3 матчах. На своем поле «Арсенал» действует уверенно и старается решать исход встреч еще в первом тайме.

«Ноттингем Форест»

Гости стартовали с 4 очками в трех матчах: победа над «Брентфордом», ничья с «Кристал Пэлас» и крупное поражение от «Вест Хэма» (0:3). «Ноттингем Форест» пропускает в каждом из трех туров, а общая серия матчей с пропущенными голами в Премьер-лиге насчитывает 11 игр. В атаке дела не так стабильно: лишь 4 мяча в 5 играх (0.80 в среднем). Впрочем, Крис Вуд с 2 голами может создать проблемы любой защите, особенно на контратаках. Гостевая форма сравнительно неплохая – в 5 из 7 последних выездных матчей команда не проигрывала.

Факты о командах

«Арсенал»

  • 6 очков после 3 туров, 3-е место в таблице
  • Победы над «Лидсом» и «МЮ» с сухим счетом
  • В 5 последних матчах: 8 голов (1.60 за игру), 5 пропущено (1.00 за игру)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей в турнире

«Ноттингем Форест»

  • 4 очка в 3 турах, 10-е место
  • Пропускает в 11 матчах подряд
  • В 5 последних матчах: 4 гола (0.80), 5 пропущено (1.00)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных игр

Личные встречи
60% (6)
10% (1)
30% (3)
23
Забитых мячей
8
2.3
В среднем за матч
0.8
5:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
26.02.2025
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
3 : 0
23.11.2024
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
30.01.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
2 : 1
12.08.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
20.05.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
5 : 0
30.10.2022
Ноттингем Форест
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ноттингем Форест
1 : 0
09.01.2022
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Арсенал
5 : 0
24.09.2019
Ноттингем Форест
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ноттингем Форест
4 : 2
07.01.2018
Арсенал
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
Ноттингем Форест
0 : 4
20.09.2016
Арсенал
Показать все

Прогноз на матч

«Арсенал» выглядит значительно увереннее: высокая интенсивность, активная игра в атаке и слаженная оборона позволяют претендовать на уверенную победу. Команда стабильно играет дома, а встреча с нестабильным «Ноттингем Форестом» – отличный шанс набрать три очка. Гости нестабильны в защите, регулярно пропускают, и вряд ли смогут сдержать атакующий потенциал «Арсенала».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Арсенала» с форой –1.5 – коэффициент 1.77
  • Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 2 голов – коэффициент 1.90

1.77
Победа «Арсенала» с форой –1.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Арсенал
Рекомендуем
  • Читайте нас: 