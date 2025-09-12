Введите ваш ник на сайте
«Пари НН» – «Оренбург»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.88

12 сентября 2025 9:28
Пари НН - Оренбург
13 сент. 2025, суббота 14:00 | Россия. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Оренбург забьёт больше 1 гола
Сделать ставку

В 8-м туре Российской Премьер-лиги «Пари НН» сыграет на «Мордовия Арене» с «Оренбургом». Обе команды находятся в нижней части таблицы, однако динамика их результатов различается: хозяева терпят серию поражений, а гости демонстрируют прогресс в атакующей игре.

«Пари НН»

Команда из Нижнего Новгорода продолжает буксовать в чемпионате: всего 3 очка после семи туров и предпоследняя, 15-я позиция. В последних трeх матчах команда потерпела поражения без забитых голов – от «Зенита», «Спартака» и «Динамо». Лишь в одной из последних пяти игр «Пари НН» сумел отличиться. При этом команда регулярно пропускает: 9 мячей за 5 последних матчей (в среднем 1.80 за игру). Хуан Боселли остаeтся главным голеадором коллектива с 3 мячами, но в атаке команда действует крайне нерезультативно и нестабильно.

«Оренбург»

Гости подошли к матчу на фоне трeхматчевой серии без поражений в чемпионате. В последних турах команда сыграла результативные ничьи с «Рубином» и «Ахматом», а также обыграла «Акрон». Основное оружие «Оренбурга» – атака: 11 голов в 5 последних матчах (в среднем 2.20 за игру), и Топ-бомбардир Хорди Томпсон уже забил 3 гола за 7 матчей. При этом оборона по-прежнему остаeтся уязвимой – 11 пропущенных голов за этот же период. Несмотря на это, команда выглядит более сбалансированной и уверенной в атакующей фазе.

Факты о командах

«Пари НН»

  • Всего 3 гола в 5 последних матчах
  • Пропущено 9 мячей за 5 игр
  • В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено за игру
  • Занимает 15-е место после 7 туров

«Оренбург»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • В 5 последних матчах забил 11 голов
  • В среднем: 2.20 забито, 2.20 пропущено за игру
  • Обладает лучшей атакующей динамикой среди команд нижней части таблицы

Личные встречи
20% (2)
10% (1)
70% (7)
8
Забитых мячей
16
0.8
В среднем за матч
1.6
3:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:1
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Пари НН
1 : 2
04.04.2025
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Оренбург
1 : 2
27.09.2024
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Оренбург
3 : 1
14.04.2024
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Пари НН
3 : 1
24.09.2023
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Оренбург
1 : 0
30.04.2023
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Пари НН
0 : 2
18.09.2022
Оренбург
Россия. ФНЛ, 38 тур
Оренбург
2 : 1
24.04.2021
Пари НН
Россия. ФНЛ, 18 тур
Пари НН
0 : 0
28.10.2020
Оренбург
Россия. ФНЛ, 28 тур
Оренбург
3 : 0
17.03.2018
Пари НН
Россия. ФНЛ, 10 тур
Пари НН
0 : 1
27.08.2017
Оренбург
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды не демонстрируют надeжной обороны, однако «Оренбург» заметно превосходит хозяев в атакующем потенциале. «Пари НН» испытывает проблемы с организацией игры и реализацией моментов, тогда как гости уверенно используют свои шансы. В текущей форме «Оренбург» способен забить минимум дважды. Ожидается результативный матч с преимуществом гостей в атаке.

Рекомендованные ставки

  • Оренбург забьeт больше 1 гола – коэффициент 1.88
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.05

1.88
Оренбург забьёт больше 1 гола
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. Премьер-лига Оренбург Пари НН
18+
