В 8-м туре Российской Премьер-лиги «Пари НН» сыграет на «Мордовия Арене» с «Оренбургом». Обе команды находятся в нижней части таблицы, однако динамика их результатов различается: хозяева терпят серию поражений, а гости демонстрируют прогресс в атакующей игре.

«Пари НН»

Команда из Нижнего Новгорода продолжает буксовать в чемпионате: всего 3 очка после семи туров и предпоследняя, 15-я позиция. В последних трeх матчах команда потерпела поражения без забитых голов – от «Зенита», «Спартака» и «Динамо». Лишь в одной из последних пяти игр «Пари НН» сумел отличиться. При этом команда регулярно пропускает: 9 мячей за 5 последних матчей (в среднем 1.80 за игру). Хуан Боселли остаeтся главным голеадором коллектива с 3 мячами, но в атаке команда действует крайне нерезультативно и нестабильно.

«Оренбург»

Гости подошли к матчу на фоне трeхматчевой серии без поражений в чемпионате. В последних турах команда сыграла результативные ничьи с «Рубином» и «Ахматом», а также обыграла «Акрон». Основное оружие «Оренбурга» – атака: 11 голов в 5 последних матчах (в среднем 2.20 за игру), и Топ-бомбардир Хорди Томпсон уже забил 3 гола за 7 матчей. При этом оборона по-прежнему остаeтся уязвимой – 11 пропущенных голов за этот же период. Несмотря на это, команда выглядит более сбалансированной и уверенной в атакующей фазе.

Факты о командах

«Пари НН»

Всего 3 гола в 5 последних матчах

Пропущено 9 мячей за 5 игр

В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено за игру

Занимает 15-е место после 7 туров

«Оренбург»

Не проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги

В 5 последних матчах забил 11 голов

В среднем: 2.20 забито, 2.20 пропущено за игру

Обладает лучшей атакующей динамикой среди команд нижней части таблицы

Прогноз на матч

Обе команды не демонстрируют надeжной обороны, однако «Оренбург» заметно превосходит хозяев в атакующем потенциале. «Пари НН» испытывает проблемы с организацией игры и реализацией моментов, тогда как гости уверенно используют свои шансы. В текущей форме «Оренбург» способен забить минимум дважды. Ожидается результативный матч с преимуществом гостей в атаке.

Рекомендованные ставки