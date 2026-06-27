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Алжир – Австрия: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

27 июня 2026 8:00
Алжир - Австрия
28 июн. 2026, воскресенье 05:00 | Чемпионат мира, группа J, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.90
Победа Австрии
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Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между Алжиром и Австрией пройдет 28 июня 2026 года в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед Стэдиум». Обе команды имеют по три очка после двух туров и ведут борьбу за второе место в группе, которое позволит выйти в плей-офф. Алжир уступил Аргентине (0:3) и обыграл Иорданию (2:1), а Австрия также проиграла аргентинцам (0:2) и победила Иорданию (3:1). В этом матче решится, кто продолжит борьбу за титул, а кто отправится домой. Сможет ли алжирская атака, забивающая в среднем 1,4 гола за матч, пробить организованную оборону австрийцев, или Австрия возьмет свое за счет более мощного нападения и опыта игры в решающих матчах?

Кто победит в матче

Сборная Алжира подходит к игре с нестабильными показателями: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда обыграла Иорданию (2:1) в прошлом туре, но уступила Аргентине (0:3) в стартовом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: разгром Боливии (4:0), победа над Нидерландами (1:0) и ничья с Уругваем (0:0). Алжирцы действуют организованно в обороне и умеют забивать важные голы, но их атака не всегда эффективна против топ-соперников. В этом матче им нужна победа, и они будут действовать максимально агрессивно, но против организованной Австрии это будет непросто.

Сборная Австрии подходит к игре с более сбалансированной статистикой: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда обыграла Иорданию (3:1) в стартовом туре, но уступила Аргентине (0:2) в прошлом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: победа над Тунисом (1:0), победа над Южной Кореей (1:0) и разгром Ганы (5:1). Австрийцы демонстрируют мощную атаку и надежную оборону, имеют в составе опытных лидеров, способных решить исход любого матча. В очной встрече с Алжиром на чемпионате мира 1982 года австрийцы одержали победу (2:0), что дает им психологическое преимущество, хотя с тех пор прошло много времени.

Итоговый вывод: Австрия имеет преимущество в атакующей мощи и более сбалансированную игру, тогда как Алжир также силен, но уступает в классе. Учитывая, что обеим командам нужна победа, игра может быть открытой, но австрийцы выглядят предпочтительнее за счет более высокой результативности и опыта. Наш прогноз – победа Австрии.

Форма и история личных встреч

Австрия забивает в среднем два гола за матч и пропускает менее одного, тогда как Алжир забивает 1,4 гола и пропускает 0,8, что говорит о более мощной атаке австрийцев. В единственной очной встрече на чемпионате мира 1982 года победу одержала Австрия (2:0), что дает ей психологическое преимущество. Учитывая текущую форму и разницу в классе, австрийцы выглядят фаворитами в этом матче.

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Алжир
23
Люка Зидан
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
21
Рами Бенсебаини
ЦЗ
17
Рафик Бельгали
ПЗ
7
Рияд Марез
ЦП
22
Ибрагим Маза
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Австрия
1
Александер Шлагер
ВР
20
Конрад Лаймер
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
5
Стефан Пош
ПЗ
18
Романо Шмид
ЦП
24
Пауль Ваннер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
4-5-1
23
Зидан
15
Айт Нури
2
Манди
21
Бенсебаини
17
Бельгали
22
Маза
10
Шаиби
14
Будауи
6
Зерруки
7
Марез
9
Гуири
4-5-1
1
Шлагер
5
Пош
3
Дансо
8
Алаба
20
Лаймер
18
Шмид
9
Забитцер
6
Зайвальд
4
Шлагер
24
Ваннер
11
Грегоритч
Остались в запасе
Алжир
Австрия
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Ральф Рангник

Прогноз на победителя

Австрия имеет более мощную атаку и сбалансированную игру, а также историческое преимущество над Алжиром, тогда как алжирцам нужна победа, но их атака уступает сопернику. Учитывая эти факторы, победа Австрии с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Австрии с коэффициентом 2,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между Алжиром и Австрией состоится 28 июня 2026 года в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед Стэдиум» и начнется в 05:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

Алжир – Австрия: смотреть онлайн

2.90
Победа Австрии
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Чемпионат мира
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